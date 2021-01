'Resucitan' a Lola Flores para defender el acento andaluz

"¿Tú sabes porqué se me entendió en todo el mundo?", pregunta Lola Flores en un plano corto de su rostro que, sobre fondo negro, reclama toda la atención en la expresiva forma de manifestarse que la caracterizó. Y no espera a que nadie le responda. Su convicción es nuestra convicción, la de todo aquél que la contempla en el anuncio que la empresa cervecera Cruzcampo presenta: "Por el acento", sentencia.

Así se ha hecho el anuncio de @Cruzcampo con Lola Flores.



Campaña ideada por @OgilvyES.



El deep fake es obra de @metropolitana25.



Vídeo completo en el YT de @JerezTelevision en el que se ve la implicación de Lolita https://t.co/wYvmNgS4CT



Gracias por la pista, @abelsutilo. pic.twitter.com/0XJ7QC8bsg — José Luis Antúnez (@jlantunez) January 21, 2021

Una sucesión de palabras, en cartelería que es pegada en muros callejeros, pone en liza expresiones tan genuinas en el habla sureña como quejío, bulla o bienmesabe de modo que en los primeros segundos del spot ya se reconoce su objetivo más allá aún del interés comercial. Mientras tanto Lola continúa: "Y no solo me refiero a la forma de hablar, que también, me refiero a ese pellizco, a esa forma con la que te llenas el pecho de alegría, con la que rebañas un huevo frito, con la que te pintas el rabillo del ojo", enarbola con arte.

MANOSEA TUS RAÍCES

"Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos, que se te escuche hasta el hipo", añade atribuyendo ello a algo más allá que el propio territorio al que parece retratar con su peculiar estilo. De hecho, "da igual que seas de la Conchinchina o de La Línea de la Concepción". Item más, anima a no hacer dejación del acento de tu tierra seas "cajero del supermercado, catedrática o ministro". Su apuesta por la universalidad de aquello que demanda le lleva a reclamar insistente: "Manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas".

Qué chulo el anuncio de Cruzcampo, he leído que la Lola Flores que sale ahí es un deepfake hecho mezclando miles de imágenes y audios de la manera de hablar y gesticular de Lola, lo que la convierte en nuestra Hatsune Miku. — ��Todo saldrá bie (@BHMental) January 21, 2021

La propuesta pone en conversación a La Faraona, que habla de sí misma en pasado y su imagen ha sido tratada con tecnología 'deepfake', con artistas emergentes de origen en Andalucía como María José llergo y Califato 3/4. También aparecen los artistas gráficos 'Habla tu andaluz'. La inteligencia artificial permite que Lola se dirija a las nuevas generaciones, aquellos que no la conocieron en vida ya que falleció en 1995, y se lanza este jueves 21 de enero aprovechando el aniversario de su nacimiento en Jerez de la Frotnera en 1923.

