'El Espejo' rinde tributo a la Patrona de Jerez: “La Virgen de la Merced es ternura, maternidad, acogimiento, es lo que te puede inspirar una madre”

El programa El Espejo de la Iglesia de Asidonia-Jerez ha tenido esta semana como eje central la devoción a la Virgen de la Merced, patrona de la ciudad y de la Diócesis. Todo comenzaba con un testimonio que definía con ternura a María: “La Virgen de la Merced es la ternura, la maternidad, el acogimiento, es lo que te puede inspirar una madre”. A partir de esta afirmación, el programa ha profundizado en la importancia de acercarnos a la Virgen, como camino que siempre nos lleva a su Hijo, Jesucristo.

Con motivo de la reciente festividad de la Virgen de la Merced, nos hemos trasladado hasta la Basílica de Nuestra Señora de la Merced de Jerez para conversar con Fray Felipe Ortuno, comendador de la Orden Mercedaria. El fraile ha compartido cómo se vive esta devoción en la ciudad, recordando que la Virgen no solo es madre de todos los jerezanos, sino también refugio, intercesora y guía para quienes acuden a ella con fe. Fray Felipe ha destacado las numerosas gracias y testimonios que a lo largo del año reciben gracias a la intercesión de la patrona.

Por último. y mirando la próxima semana recordamos que nos iremos hasta el sábado 5 de octubre, a las 11:00 h., donde la Catedral acogerá la celebración de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, una cita eclesial que nos invita a reconocer el rostro de Cristo en quienes llegan buscando un hogar. “Tuve hambre y me disteis de comer, fui forastero y me acogisteis”, nos recuerda el Evangelio.