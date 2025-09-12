El curso pastoral 2025/2026 echa andar en Asidonia-Jerez: Eucaristía de inicio de curso este viernes y XXXVI Semana de Teología desde el lunes

La Diócesis de Asidonia-Jerez da hoy su pistoletazo de salida al nuevo curso pastoral. Esta misma tarde, a las 20:00 horas, nos daremos cita en la Santa Iglesia Catedral para vivir juntos la Eucaristía de inicio de curso, presidida por nuestro Obispo, Monseñor José Rico Pavés. Una cita a la que todos estamos invitados para ponernos ante la mirada de Cristo y su Madre, y así comenzar con alegría, esperanza y compromiso este nuevo camino.

Tras esta celebración, se pondrán en marcha distintas actividades que ya son tradición en el arranque del curso. Entre ellas, destaca la esperada XXXVI Semana de Teología, que tendrá lugar la próxima semana. Este año, el eje central será el Concilio de Nicea, del que se cumplen 1700 años. Un acontecimiento decisivo para la historia de la Iglesia y cuya huella sigue viva en nuestra fe, ya que en él se definió el Credo niceno-constantinopolitano que proclamamos cada domingo en la Misa.

Para conocer más a fondo el contenido y sentido de esta Semana de Teología, escucharemos las palabras de nuestro Obispo, Monseñor José Rico Pavés, quien será uno de los ponentes. También contaremos con la aportación del sacerdote D. Miguel Brugarolas, que nos acompañará en el ecuador de esta semana formativa.

Y no podemos dejar pasar una noticia muy especial: la presencia de San Carlo Acutis en nuestra Diócesis. El joven santo, canonizado el pasado 7 de septiembre, cuenta con una reliquia en el Santuario de Nuestra Señora de Regla, en Chipiona. Una oportunidad preciosa para acercarnos a su testimonio de santidad, profundamente arraigado en la Eucaristía y en la vida cotidiana de los jóvenes.