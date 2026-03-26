Toño L'Hotellerie transformará el pregón de la Semana Santa de Jaca en un viaje emocional y sin máscaras

El actor Toño L'Hotellerie será el pregonero de la Semana Santa de Jaca de este año 2026. El acto tendrá lugar este viernes, 27 de marzo, a las 21:00 horas, en el altar mayor de la Catedral de Jaca. L'Hotellerie ha desvelado su intención de ofrecer un pregón muy personal y alejado de los cánones tradicionales, para el que ha preparado un guion de 15 folios que ahora se encuentra ensayando.

Fue el párroco de Santiago, Don Marino Sevilla, quien fuera su profesor hace casi 50 años, el que le propuso ser el pregonero. 'Ni siquiera me lo pensé, le tengo un gran aprecio, un gran respeto y muchísimo cariño, así que de entrada dije que sí', ha confesado el actor.

Un pregón actoral en dos bloques

Fiel a su profesión, el intérprete ha concebido su pregón como una pieza actoral dividida en dos grandes bloques. La primera parte consistirá en un monólogo escrito por él mismo en el que buscará evocar las emociones de la Semana Santa a través de lo sensorial. 'Me he dejado llevar por las sensaciones, los olores, las miradas, el retumbar de los tambores', ha explicado.

Me he dejado llevar por las sensaciones, los olores y las miradas para llegar a la emoción" Toño L'Hotellerie, pregonero Semana Santa

La segunda parte del discurso se centrará en la importancia de la palabra, un elemento que L'Hotellerie considera fundamental en un tiempo dominado por la imagen y la inteligencia artificial. Con la colaboración de Don Marino, ha preparado un recorrido cronológico por la Semana Santa jacetana a través de los textos bíblicos de Mateo, Lucas o Isaías, destacando cómo 'son capaces de conmoverte esas palabras'.

Un viaje sin la máscara del personaje

L'Hotellerie ha admitido que afronta este reto con una presión añadida, ya que no podrá resguardarse tras un papel. '¿Sabes por qué? Porque no voy a tener la protección y la máscara de un personaje', ha señalado. Será él mismo, Toño L'Hotellerie, quien se suba al altar, lo que convierte la experiencia en algo especialmente 'gratificante' pero también de gran responsabilidad.

La emoción es un factor clave en este pregón, que se pronunciará en el altar mayor de la Catedral, ante los restos de Santa Orosia, su 'patrona del alma'. El actor se ha mostrado conmovido al pensar en lo 'orgullosos que se hubieran sentido mis padres', un sentimiento que subraya la autenticidad y la carga personal del momento.

Conectar con los jóvenes y el presente

Uno de los objetivos principales del pregonero es acercar la Semana Santa a la gente joven. Para ello, ha puesto como ejemplo a la artista Rosalía, quien ha hablado abiertamente de su fe. L'Hotellerie reivindica las raíces del cristianismo como una fuente de 'silencio, de reflexión' y de 'paz', valores que considera muy necesarios en la sociedad actual.

En última instancia, L'Hotellerie desea que el público sienta que ha emprendido un viaje interior. Su pregón buscará actualizar el mensaje de la Semana Santa, conectándolo con las 'flagelaciones del siglo XXI', como 'la xenofobia, el racismo, la violencia, las guerras'. Pero, por encima de todo, quiere condensar su intervención en una idea central: 'Amaros los unos a los otros, vamos a amarnos como él nos amó'.