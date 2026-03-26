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Toni Penyafort y Sergi Martín juegan el derbi Poblense-Andratx en COPE

Un derbi muy desigual este domingo entre el segundo y el antepenúltimo

Toni Penyafort y Sergi Martín
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Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

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