Toni Penyafort y Sergi Martín juegan el derbi Poblense-Andratx en COPE
Un derbi muy desigual este domingo entre el segundo y el antepenúltimo
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el - Actualizado
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"Carolina Marín no se va como una campeona más, se va como lo que fue desde el principio, una pionera. Y de esas, de esas hay muy pocas"
Pilar G. Muñiz
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