ACUAES da luz verde al convenio para la traída de aguas de Jaca

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha autorizado la firma del convenio con el Ayuntamiento de Jaca (Huesca). Este acuerdo es clave para la financiación, desarrollo y explotación de las obras de mejora del abastecimiento de agua en el municipio.

Objetivos y fases de la actuación

Según se detalla en el convenio, la actuación tiene como objetivo principal mejorar la calidad del agua bruta que llega a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). Además, se busca garantizar la continuidad del servicio y aumentar la eficiencia energética de las instalaciones, lo que permitirá disminuir los costes de explotación de las infraestructuras de abastecimiento.

El proyecto se desarrollará en tres fases diferenciadas. La primera consistirá en la construcción de una tubería desde el río Aragón hasta la ETAP. La segunda fase abordará el tramo del sifón del río Ijuez hasta el río Aragón en Jaca, y la tercera completará el tramo desde el azud de la central de Castiello de Jaca hasta la confluencia de los ríos Aragón e Ijuez.

Inversión y modelo de financiación

La inversión total prevista para esta actuación asciende a 7 millones de euros, sin incluir el IVA. El modelo de financiación establece que el 50 % del importe será aportado por ACUAES con recursos propios. Este capital será recuperado a través de las tarifas de agua que pagará el Ayuntamiento de Jaca durante un periodo de 25 años desde el inicio de la explotación de las infraestructuras.

El 50 % restante de la inversión será financiado por ACUAES mediante el recurso a mercados financieros. De igual manera, este importe se recuperará del consistorio jaqués en un plazo máximo de 25 años.

Condiciones para el inicio de las obras

El inicio de la licitación de las obras está condicionado a dos factores clave. En primer lugar, la firma definitiva del convenio entre ACUAES y el Ayuntamiento de Jaca y, en segundo lugar, el avance en el proceso expropiatorio que gestiona la Diputación Provincial de Huesca.