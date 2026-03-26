Jerez se prepara para una Semana Santa espléndida y sin riesgo de lluvia

Jerez de la Frontera encara la recta final de la Cuaresma con optimismo y un gran despliegue de medios para su Semana Santa. Las previsiones meteorológicas han despejado el riesgo de lluvia, augurando unas jornadas espléndidas que permitirán disfrutar de las cofradías en la calle. Ante la esperada afluencia de visitantes, el Ayuntamiento ha coordinado un refuerzo integral de los servicios de seguridad, limpieza y transporte.

Sentamos en nuestro estudio especial en el que hemos desplegado nuestros contenidos del decano de la programación cofradiera 'Carrera Oficial' durante esta Cuaresma a Francisco Zurita Martín, concejal delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural; Luis Piñero Carrasco, canónigo mayordomo y prefecto de Liturgia del Cabildo Catedral, y José Manuel García Cordero, presidente de la Unión de Hermandades de Jerez.

00:00 Volumen Descargar Gabriel Álvarez 'Carrera Oficial' 25-03-26

Un despliegue sin precedentes

El concejal de Cultura, Francisco Zurita, ha detallado un ambicioso plan en el que destaca el aumento de cámaras de videovigilancia de 61 a 116, la apertura de aparcamientos disuasorios y la mejora del CECOP. "Se ha hecho un estudio muy importante en la mesa de seguridad", ha afirmado Zurita, para evitar cualquier problema que pueda surgir en las grandes aglomeraciones.

El delegado también ha confirmado que los 30 proyectos presentados para la candidatura a Capital Cultural 2031 seguirán adelante a pesar de no obtener la designación. "Hemos perdido ese suplemento económico que esperábamos, pero los proyectos son irrenunciables porque creemos que son buenos para la ciudad", ha sentenciado.

Los proyectos son irrenunciables porque creemos que son buenos para la ciudad" Francisco Zurita Martín Concejal delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio y Capitalidad Cultural

La colaboración con las hermandades es total, atendiendo a peticiones que van desde la poda de árboles o el arreglo de baches hasta la regulación de la iluminación en puntos concretos. "El ayuntamiento tiene la obligación de atender a un colectivo que es quizá el más importante de la ciudad", ha subrayado el delegado, destacando la identidad "profundamente cofrade y cristiana" de Jerez.

El Ayuntamiento tiene la obligación de atender a un colectivo que es quizá el más importante de la ciudad" Francisco Zurita Martín Concejal delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio y Capitalidad Cultural

Sintonía entre Cabildo y Hermandades

Por su parte, el presidente de la Unión de Hermandades, José Manuel García Cordero, ha agradecido la implicación del consistorio, especialmente en la gestión de los pasos de peatones para mejorar la fluidez. También se han aclarado las cuestiones relativas a las preces en la Catedral y el donativo de las hermandades, confirmando el buen estado de las relaciones con el Cabildo Catedral y la voluntad de colaboración.

Una de las grandes novedades de este año será la mayor permeabilidad de los cortejos. Las cofradías han recibido la consigna de facilitar el cruce del público durante las detenciones de los pasos, una medida con la que se espera reducir las grandes aglomeraciones y las largas esperas.

Una Cuaresma vibrante

La ciudad culmina una Cuaresma muy intensa, marcada por el programa cultural 'Espelucci' impulsado por el Ayuntamiento, que ha contado con exposiciones, conciertos y pasacalles. El Vía Crucis oficial, presidido por la Hermandad de la Sentencia, y el pregón de Juan Mera, también han sido actos multitudinarios que han preparado el terreno para la Semana Grande.