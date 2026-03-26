La Mancomunidad del Taibilla aprueba 2,5 millones para mejorar la calidad del agua de Lorca con ozono

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) destinará 2,5 millones de euros para implantar un sistema de ozonización en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Lorca. El proyecto, cuyo plazo de ejecución es de 12 meses, fue ratificado durante la sesión del Comité Ejecutivo celebrada en la sede de la MCT en Cartagena.

Los trabajos consisten en la construcción del edificio en el que se albergará el sistema generador de ozono y los elementos de automatización del proceso; una cámara de contacto en la que se inyecta el ozono a la corriente de agua bruta; y las conducciones auxiliares necesarias para hacer circular el agua por dicha cámara y una vez ozonizada devolverla a la línea de tratamiento de la planta

Más allá del cloro: así funciona el ozono

El presidente del organismo, Juan Cascales, ha señalado que el objetivo es incorporar un proceso de oxidación avanzada en la potabilizadora. Según ha explicado, "el ozono es uno de los oxidantes más potentes usados en el tratamiento de agua potable ya que dispone de un potencial de oxidación superior al del cloro". Esta tecnología permitirá mejorar la eliminación de materia orgánica presente en el agua bruta.

Además, esta mayor eficacia oxidante ayudará a disminuir la dosificación de cloro y, en consecuencia, la generación de trihalometanos en el agua final. También facilitará la eliminación de sustancias contaminantes como pesticidas y herbicidas, entre ellos la bentazona.

Inversión total de 25,4 millones

La inversión en Lorca forma parte de un paquete de contrataciones más amplio, por un valor total de 25,4 millones de euros, para obras, servicios y suministros en la Región de Murcia y las provincias de Alicante y Albacete. De este montante, destaca una partida de 16,1 millones de euros destinada a la construcción de un nuevo depósito en Jacarilla (Alicante).

Este depósito tendrá una capacidad de 65.000 metros cúbicos y, junto al ya existente, convertirá el Centro de Reparto de Vistabella en el segundo mayor de la provincia, con 130.000 metros cúbicos. Esta ampliación mejorará la capacidad de regulación de los caudales procedentes de las desaladoras de San Pedro del Pinatar y Torrevieja y de la potabilizadora de La Pedrera.

Un año hidrológico más húmedo

Finalmente, en la sesión se ha informado sobre los recursos hídricos. La precipitación en la presa del embalse del Taibilla el pasado febrero fue de 83 litros por metro cuadrado, lo que eleva el acumulado del presente año hidrológico a 226,7 l/m², una cifra superior a los 121,8 l/m² registrados en el mismo periodo del ciclo anterior. Por su parte, la producción de agua en febrero ha sido de 15,78 hectómetros cúbicos, con un total de 88,8 hectómetros cúbicos desde octubre, un 0,78% menos que en el año hidrológico previo.