F. C. Barcelona: Más de 150.000 socios

La junta directiva del F. C. Barcelona se ha reunido por primera vez desde las elecciones del 15 de marzo en las que Joan Laporta fue reelegido presidente hasta el 30 de junio de 2031. Rafael Yuste sigue al comando del club hasta el próximo 1 de julio en el que el reelegido Joan Laporta se hará con la presidencia efectiva de la entidad. Además de Yuste han asistido a la reunión Josep Cubells, el tesorero Alfons Castro y los directivos Josep Ignasi Maciá, Ángel Riudalbas, Joan Solé i Sisco Pujol.

En la reunión se ha hecho ofical el nuevo número de socios del club que asciende a 150.077. De esta manera el Barça sobrepasa la mítica cifra de los 150.000 socios experimentando un crecimiento respecto al pasado 30 de junio de algo menos de ocho mil afiliados.

El otro gran punto del orden del día a la espera de la toma de posesión de Laporta ha sido el económico. La actual junta trabaja en el cierre de los números de la temporada 25-26 y la elaboración del presupuesto de la 26-27. La previsión del Barça es cerrar en junio las cuentas con algo más de mil millones de euros de ingresos ordinarios. De confirmarse este dato el Barça batiría un récord histórico de la entidad y anhelado desde hace bastante tiempo. En esos números tendrá una gran importancia el recorrido del primer equipo en la Liga de Campeones. El presupuesto contempla siempre la clasificación para cuartos de final como punto de partida. Todo lo que se ingresa a partir de ahí se cataloga como beneficio. Hasta alcanzar los cuartos la trayectoria de los de Hansi Flick en la Copa de Europa le ha reportado al club unos cien millones de euros en concepto premios por parte de la UEFA.

En el marco de la previsión del presupuesto para el próximo ejercicio y también en relación con el primer equipo se ha descartado la tradicional gira por Asia de pretemporada. El club no puede determinar de cuantos jugadores dispondrá después del 19 de julio cuando acabe el mundial, lo cual también retrae a los posibles inversores en llevar al equipo azulgrana al continente asiático. Sí se intentará cumplir el acuerdo para jugar un amistoso en Perú que reportaría ocho millones de euros, así como otros por Europa. En este sentido no se descarta que el Barça vuelva a hacer una pretemporada a la antigua usanza con una estada de precampaña en el centro de Europa o incluso en Inglaterra buscando un clima apacible para empezar a trabajar.