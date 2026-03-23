La palabra docta, bien concebida y recitada de Juan Mera Gracia lleva a Jerez de la Frontera al corazón de su Semana Santa sin necesitar más que 70'

Jerez de la Frontera ha acogido el Pregón de su Semana Santa con una intervención profundamente personal y poética de Juan Mera Gracia, quien ha guiado a los presentes por un viaje sensorial al alma de la ciudad. El discurso ha partido de la "luz de una tierra fértil" para desgranar la identidad jerezana, describiendo sus barrios, su gente y sus tradiciones como un anticipo de la Pasión.

No ha necesitado más de 70 minutos para exaltar la celebración que llega y ello la constituye en el más corto que se recuerda, al menos, en 30 años. Pero no hizo falta más para que este vejeriego de cuna y gaditano de residencia y profesión acercara a quienes llenaban el Teatro Villamarta a las claves de esa Samana Mayor que nos conduce a todos hacia la Pascua.

Unión de Hermandades de Jerez Juan Mera Gracia en el escenario del Teatro Villamarta

Presidió el acto, desde el propio escenario, monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia-Jerez, junto a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, el presidente de la Unión de Hermandades, José Manuel García, y pregonero y presentadora. Su amiga y cofrade de la Estrella Rocío Navarro Fernández. Sonó 'Cristo de la Expiración', se levantó el telón y Jerez descubrió esta estampa.

La Esperanza, un pilar del pregón

Uno de los ejes centrales del texto ha sido la esperanza, presentada como "esa madre que nos reúne a todos". En un diálogo simulado con su presentadora, el pregonero ha identificado a los jóvenes como el reflejo de esa virtud, afirmando que son "el sueño que un día se hará realidad".

Yo defenderé la vida y la ahondaré como emblema que entierra todo problema" Juan Mera Gracia Pregonero de la Semana Santa de Jerez 2026

El pregonero ha defendido la vida como un don sagrado, un concepto que ha prometido proteger y valorar por encima de todo. En uno de los momentos más aplaudidos, ha afirmado con rotundidad: "Yo defenderé la vida y la ahondaré como emblema que entierra todo problema, toda duda surgida".

Unión de Hermandades de Jerez El pregonero Juan Mera y su presentadora Rocío Navarro

Dejaron muy grato sabor su poema inicial a la Estrella, la guitarrea acompañando su verso al Prendimiento y, especialmente, la plegaria que, insertada sabiamente en el Pregón, ofreció la cantaora Paqui Méndez al Cristo de la Expiración.

El valor del perdón

El perdón ha sido otro de los grandes temas, presentado como una lección de humildad y un camino necesario para el crecimiento personal. A través de la imagen de las manos unidas del Desconsuelo, Juan ha reflexionado sobre la necesidad de perdonar, asegurando que "el perdón es un camino para todos, no es un misterio".

El perdón es un camino para todos, no es un misterio" Juan Mera Gracia Pregonero de la Semana Santa de Jerez 2026

Un viaje por las devociones jerezanas

El discurso se ha convertido en un extenso recorrido por las hermandades y devociones de Jerez. Desde el Domingo de Ramos hasta la noche del Viernes Santo, el pregonero ha dedicado versos a imágenes como el Prendimiento, la Buena Muerte o el Cristo de la Expiración, describiendo las sensaciones que transmiten y el fervor que despiertan en la ciudad.

Unión de Hermandades de Jerez Zurita, Mera, García-Pelayo, Rico Pavés, García Cordero y Elena Gómez

La intervención ha culminado con una "gloria" final, un agradecimiento a la ciudad, a las hermandades y a todos los que le han acompañado en su fe. Con una sentida declaración de amor a Jerez, el pregonero ha cerrado su discurso: "Tu pregón me has dado en vida, y agradezco por dios mi suerte, pues suerte ha sido tenerte, que sin ser tuyo he sido quien a ti se ha rendido para siempre quererte".