"No se pierde la fe porque no haya manifestación externa"

La presentación de la iniciativa de apertura del canal de YouTube 'Patrona de Jerez', una herramienta que facilitará la llegada con la Eucaristía desde la jerezana Basílica de Nuestra Señora de la Merced en directo o con otros argumentos que ya comienzan a disfrutarse, permite profundizar con Felipe Ortuno Marchante, el comendador de los Padres Mercedarios en la ciudad, en la esencia de la fe y en las dificultades de presencialidad en los templos dictada aún por las restricciones de la pandemia.

"Yo no soy muy de meterme en las redes", asegura el sacerdote señalando, en efecto, que "las redes ni son buenas ni son malas, dependen de su uso". "Queremos hacerlo bien" dice en referencia a este nuevo canal que ya alcanza los mínimos de seguidores necesarios para que pueda concerdérsele la posibilidad de misión en directo, uno de los grandes beneficios que animaron a la familia mercedaria a dar este paso. "Yo fui el primer sorprendido porque los mil se alcanzaron en siete horas", indica.

AL SERVICIO DE LOS FIELES, LA SALUD, EL DERECHO, EL ORDEN Y EL DEBER

Partidario de ser creativos respecto a las posibilidades de Evangelización, duda Ortuno que ello dependa solo del uso de los medios tecnológicos al alcance de todos. "En todas las iglesias en general hay un gran respeto, un gran cuidado, y la gente que va a los templos no es la gente del botellón, la gente es muy responsable", explica asegurando no tener constancia que en los círculos de Iglesia se hayan producido contagios. "La Iglesia está al servicio de los fieles, de la salud, del Derecho, del orden y del deber", añade.

Por ello es crítico con cualquier intento de comparación con lo que se intente hacer desde ámbitos bien distintos al eclesial respecto a manifestaciones o concentraciones. Pide encarecidamente que se siga "cumpliendo con rectitud de conciencia lo que nos mandan las normas". "Habiendo una gran ignorancia sobre el tema, tenemos que atenernos a la responsabilidad; hay muchas muertes por contagio y eso no lo puede evitar ninguna alternativa por muy imaginativa que sea", concluye.

PERMITAN MANIFESTACIONES DE 500 PERSONAS O NO

"A mí me gustaría que pudiera ser de otra manera", insiste pero dejando claro que "nosotros tenemos conciencia independientemente de si permiten o no una manifestación de 500 personas, a mí eso me lo trae al pairo". Y en ese terreno advierte contra las excusas que se pudieran esgrimir respecto a los efectos que en la vida de fe generaras las restricciones provocadas por el virus. Pero Felipe Ortuno lo tiene claro: "No se pierde la fe porque no haya manifestación externa".

'El Espejo de Asidonia-Jerez' de este viernes se completa con la presentación, desde Cáritas Diocesana, de un curso para la atención a la dependencia del que nos habla María José Orellana, responsable de comunicación de esta organización eclesial, y con la propuesta de un libro desde la Librería Diocesana Asidonia: 'Libro de la vida', de Santa Teresa de Jesús, de la mano de la colaboradora Carmen Rodríguez.

