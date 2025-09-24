Salvi, en COPE: "Me hubiera gustado despedirme de otra manera del Cádiz"

El Cádiz - Ceuta de este próximo domingo va a ser muy especial para cuatro jugadores con pasado amarillo: Bodiger, Manu Vallejo, Matos y Salvi. Éste último afrontará su segundo partido en Carranza siendo jugador visitante. "La primera vez fue con el Rayo Vallecano pero no llegué a jugar", reconoce en los micrófonos de COPE.

El futbolista ha fichado por el Ceuta tras rescindir con el Espanyol en enero. "Estoy muy contento. La ciudad es bonita, el club tiene un proyecto importante y con muchas ganas de crecer. Desde que acabé en Barcelona he estado entrenando cada día en Sanlúcar de Barrameda pero me faltaba ritmo de partidos. Cada vez me encuentro mejor y lo que tengo aquí, en Ceuta, son cosas que me ayudan y una propuesta de juego muy valiente".



Salvi habla de su salida del Cádiz y la posibilidad de volver. "Cuando acabé en Barcelona me senté con Manuel Vizcaíno pero no se dio la posibilidad de volver. Estuve hablando con él en enero pero al final por diferentes razones no se dio el regreso a Cádiz. Este verano no han existido conversaciones. El club tiene una forma de trabajo y es totalmente respetable".

"En mi época no encontré una oferta de renovación que yo entendí apropiada y la del Rayo Vallecano era mejor. Son cosas del fútbol". Su despedida. "Hubo malos entendidos entre varias personas. Vizcaíno optó por un lado y mi representante por otra. El presidente pelea por el Cádiz y mi representante por mí. Me hubiera gustado despedirme de otra manera pero al menos me fui estando el club en Primera División".

Salvi también hace referencia a la relación entre el Cádiz y el otro club de su vida, el Sanluqueño. "Cala tiene la misma manera de trabajar de Manuel Vizcaíno y esperamos que les vaya bien en Sanlúcar".



"El entrenador que más ha sacado de mí ha sido Álvaro Cervera. Hay un antes y un después en mi carrera deportiva, le debo lo que soy. Supo exigirme de tal manera que viendo mis condiciones no las había explotado aún".

Recuerdos de aquellos años en Segunda División que culminaron con el ascenso a Primera. "Cervera era exigente en los entrenamientos. Si alguno no corría lo que tenían que correr luego no jugaba en los partidos. Nosotros hemos entrado en muchos campos de Primera y Segunda sabiendo que íbamos a ganar a pesar de que nos decían que íbamos a perder. Cervera le sacó un rendimiento a la plantilla brutal. Fue una época muy bonita", explica.

¿Cómo será su reencuentro en Carranza? "Echo de menos a gente como Juanito Marchante y personas como Antonio Navarrete y Salvador Chirino. Seguro que será una vuelta muy bonita", explica.