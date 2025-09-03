El análisis de la plantilla del Cádiz CF: variedad y apuestas en una plantilla rejuvenecida

El presidente del Cádiz CF Manuel Vizcaíno ha reconocido lo evidente, la situación del club cadista no es la boyante que tenía en Primera División pero tampoco está tan mal, que diría en su día el homólogo del dirigente cadista en el Barcelona Joan Laporta.

El Cádiz se ha apretado el cinturón y ni mucho menos ha tenido los problemas de otros clubes para inscribir jugadores, pero eso no quita para que todo se haya hecho reduciendo gastos y la estructura del club. De hecho, Vizcaíno ha asegurado que «un club que ha estado 4 años en Primera lo que ha hecho es gastarse el dinero y tratar de mantenerse. Todo lo que hemos ingresado nos lo hemos gastado en mantenernos».

15:25H | 3 SEPTIEMBRE 2025 | DEPORTES COPE EN CÁDIZ

El presidente apunta que «en Segunda te provoca que haya una serie de ajustes y te limites la capacidad económica hasta que te estabilices, cosa que creemos conseguiremos a final de esta temporada con una velocidad de crucero. Si estamos espabilados seguramente dejando la deuda a cero a final de temporada».

Asimismo, Vizcaíno ha destacado que «el límite salarial se va a desplomar seguramente. Hemos hecho un esfuerzo para que los jugadores estuvieran inscritos en la primera jornada. No hemos tenido que entregarnos a operaciones de mercado. El club tiene margen con las operaciones hechas para el mercado de invierno. Hemos sido de los pocos clubes que hemos inscrito a los jguadores en tiempo y forma«.

Y sobre el objetivo de la temporada, el presidente es claro: «50 o 51 puntos». Se cura en salud.