Manuel Vizcaíno, en COPE: "Quiero que me recuerden por alguien que dio siempre la cara por el Cádiz CF"

Manuel Vizcaíno ha sido protagonista en los micrófonos de COPE Cádiz en una amplia entrevista en la que la actualidad del Cádiz CF se ha abordado en diferentes prismas y puntos de vista. El dirigente amarillo, aspira a volver a Primera División y se congratula de la buena situación económica del club recordando que "tenemos una política austera".

Sobre el momento del equipo ha reconocido que «ahora hay que dejar que, sin ningún tipo de aspaviento ni de falsa euforia, que los que tienen que trabajar en este momento lo hagan porque que lo están haciendo bien», dice desde el respaldo que da a todo sus empleados desde «la experiencia que tenemos todos, club y dirigentes, ir partido a partido, que es la mejor medicina en este momento».

Su política es la de dar confianza a todos sus futbolistas y entrenadores pese a las críticas que por eso mismo ha recibido durante sus «once años y pico» como presidente del Cádiz CF. «El no ponerte nervioso hace que las cosas puedan coger un camino de tranquilidad; creo que es la manera en la que también hacemos marca como club y que la gente después quiera venir aquí y trabajar con nosotros porque sabe que es un club que da la cara por sus jugadores».

Coincide en la filosofía de Garitano, esa por la que insta al cadismo a ir con paciencia y pasos cortos pero seguros. «Él es vasco y yo soy vizcaíno de apellido. A mí me gusta la prudencia, porque entre otras cosas es que hay que ser prudente; la prudencia no está reñida con la ambición y la humildad no está reñida con la osadía. Nosotros hemos sido siempre muy ambiciosos, osados, pero siempre con los pies en el suelo, que creo que ha sido una de las características que hemos tenido siempre», insistió.

A continuación, rompió una lanza por sus aficionados porque «están siendo los más inteligentes; los que mejor han entendido el discurso de Garitano y no por el ambiente, que por supuesto que también, sino porque cuando el equipo contrario hace una ocasión de gol lo que hace es venirse arriba y decir, 'señores, aquí estamos con vosotros'. Muchos puntos este año lo ha conseguido la grada. La afición, con su madurez y actitud, nos está sirviendo como parte de lo que hace el equipo».

Dada la postura del 'partido a partido' es una obviedad verlo seguir el mismo carril de la prudencia. Eso sí, no se cierra al éxito. «Yo estoy deseando llegar a los 50 puntos, que es nuestro primer objetivo. Estoy absolutamente convencido de que vamos a volver a Primera División. No lo sé cuándo; ni lo supe la primera vez ni lo sé ahora», manifestó con la idea de ser él presidente aunque valorando también que el Cádiz CF lo pudiera conseguir con otro.

Precisamente, se refirió a las ofertas que suele recibir por las acciones del Cádiz CF. «Últimamente muchas. Siempre ha sido un club apetecible. Bueno, menos cuando lo adquirimos en esa subasta que no lo quería nadie», recuerda.

Es desde la llegada de Locos por el Balón que el club gaditano ha salido de la oscuridad en la que llevaba muchos años atrás y que Vizcaíno recuerda desde la objetividad. «Es un orgullo cómo hemos vuelto a poner al Cádiz CF en su sitio, y con respecto a su historia en los últimos 30 años», dijo pasando por el ascenso del 2005/06 hace ya 20 años. «Estamos recuperando un prestigio y una seriedad y un respeto por parte del fútbol en general», acertó a decir.

LA SITUACIÓN DE BRIAN OCAMPO

Mucho se ha hablado de Ocampo tras su mal papel en Málaga. No es raro que, en este asunto, Vizcaíno vuelva a defender a uno de los suyos cuando es preguntado por esa labor del uruguayo en La Rosaleda. «La verdad es que yo me emocioné mucho cuando marcó el gol con el empeine contra el Albacete. Y la verdad es que también me encantó cómo empalmó el balón en el campo del Leganés para empatar y luego casi que para ganar. Son los recuerdos que tengo de Brian Ocampo este año. Ha habido muchas ofertas por Ocampo, pero ninguna buena. Entonces, nosotros decidimos que el último año de Brian, si es que lo es, lo disfrutaría el club que en su día apostó por él. Y él lo entiende porque es un chico con una actitud siempre diez. Otra cosa es que después las cosas le salgan mejor o peor".

Y de un medio estrellado a una estrella como Suso. «Yo no soy objetivo hablando de él. A mí lo de que Suso sea bueno o malo me da igual. A mí lo que me importa de Suso es la vergüenza que tiene en el campo cada semana. De dónde viene y con la vergüenza que juega. Cómo está matándose en el gimnasio para estar mejor que en toda su carrera desde el punto de vista físico. Cómo le duelen las cosas que pasan en el vestuario. Cómo está todos los días viendo cómo suma para que sus compañeros sean mejores. Cómo ha demostrado que siente el Cádiz CF; estaba loco por venir. Él ha hecho carrera por ahí, pero ahora quiere hacerla en el club, quiere hacer el club más grande y lo va a dar todo por hacer. A Suso no le va a pesar la responsabilidad con lo que lleva en la espalda», destacó desde el halago.

"salvi tuvo la despedida que mereció por cómo salió"

Dentro de los nombres personales salió el del excadista Salvi Sánchez y que este pasado domingo se llevó la ovación del cadismo jugando con el Ceuta, donde juega ahora. En este sentido, Vizcaíno recordó la conversación que la semana pasada desveló el propio jugador. «Es verdad, vino a verme en enero y hablamos», dijo sobre una posible vuelta del sanluqueño que al final no se dio. Como es recordado, Salvi se fue por la puerta de atrás justo antes de firmar por el Rayo tras no aceptar la oferta propuesta por el club amarillo. Sin despedida ni honores, el presidente cadista se reafirma en lo que hizo con un jugador que le llamaba «papá, como otros muchos». «Él se equivocó en la forma de salir del Cádiz CF y él lo sabe. Por cómo salió, no la merecía (la despedida que sí tuvieron otros con menos años en el club) y eso yo me lo he guardado para mí porque creo que la historia de Salvi en el Cádiz CF merecía que yo no profundizara en la forma en que salió. Le deseo lo mejor porque le tengo un cariño brutal», dice del actual futbolista del cuadro caballa al que tantos consejos le ha dado. «Es un ejemplo de cómo crecer dentro del fútbol; y creo que en parte lo ha hecho también gracias a los años en el Cádiz CF».

el nombre del estadio, el sportech city, el trofeo carranza y monchi

El presidente sigue defendiendo que el estadio se llame Carranza, reconociendo que vamos a renovar la cesión del uso. "Defiendo la creación de un nuevo estadio en la ciudad de Cádiz y Bruno García lo sabe". Reconoce la valía del actual alcalde aunque no oculta que "Kichi es mi amigo". Asimismo del Trofeo Carranza explica que "no nos va a costar más dinero", recordando que "aquí ha venido el Atlético de Madrid siendo subcampeón de Europa y vinieron 7.000 personas al estadio". Y del tema del Sportech City reconoce que "es una fantasmada de Vizcaíno y Contreras", respondiendo con ironía y si entrar en detalle, al igual que tampoco lo hace con las denuncias de Quique Pina.

Por último tiende la mano a Monchi y a su San Fernando. "Abiertos siempre a colaborar con todos los clubes de la provincia de Cádiz".