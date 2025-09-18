Homenaje al símbolo del fútbol de siempre, el cadista Carmelo Navarro: "Lo di todo por el Cádiz, nunca imaginé un reconocimiento así"

El Estadio Nuevo Mirandilla vivió este jueves un emotivo acto con la inauguración de la puerta 2D, dedicada a Carmelo Navarro, figura histórica y muy querida del cadismo. La nueva puerta, situada en el acceso de Fondo Norte con Tribuna, se convierte desde hoy en un punto de referencia que perpetúa el nombre de uno de los hombres que marcaron época en la entidad amarilla.

El evento reunió a representantes institucionales, miembros del Consejo de Administración del Cádiz CF, familiares, amigos y numerosos cadistas que no quisieron faltar a una cita que refuerza los lazos entre el club y su historia. Carmelo Navarro, visiblemente emocionado, agradeció el reconocimiento subrayando que “es un orgullo y un placer pasar a la historia del Cádiz CF”, al tiempo que recordó con cariño a “todos y cada uno de los compañeros que compartieron vestuario” con él en sus años como jugador, convencido además de que “lo mejor está por llegar”.

cARMELO, PEPE MEJÍAS Y GERMÁN BEARDO, EN COPE

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar 15:25H | 18 SEPTIEMBRE 2025 | DEPORTES COPE EN CÁDIZ

La concejala de Accesibilidad del Ayuntamiento de Cádiz, Nuria Álvarez, puso en valor la figura del homenajeado y reafirmó el compromiso del consistorio con la entidad, señalando que el Ayuntamiento seguirá “apoyando siempre al Cádiz CF” y destacando que Carmelo “es una de las personas que más ilusión y amor ha demostrado por este club”, en un día que aseguró no olvidará.

En representación de la provincia, el alcalde de El Puerto de Santa María y vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Germán Beardo, definió a Carmelo como “una de las fuentes de cohesión entre el Cádiz CF y su provincia” y recalcó que para él, además de como alcalde, era “un honor y un orgullo participar en este acto como amigo del homenajeado”.

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, fue el encargado de cerrar el acto, destacando la importancia de seguir reconociendo a quienes han contribuido a engrandecer la historia del club. En sus palabras, señaló que “una de las obsesiones del Consejo de Administración es poner en valor y dejar constancia de la riquísima historia que atesora el Cádiz CF” y subrayó que “es justo que las personas que han formado parte de esta trayectoria gocen del reconocimiento que se merecen”.

Con la inauguración de la puerta 2D, el Cádiz CF reafirma su compromiso de mantener vivo el legado de quienes han dejado huella en la entidad, fortaleciendo así la identidad y el orgullo de toda la afición cadista.