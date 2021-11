Tomás Guasch: "Lo de Xavi ya lo vivió Miguel de Cervantes"

Este viernes se ha confirmado el fichaje de Xavi Hernández por el Barcelona como técnico. Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, ha analizado la salida de Xavi de tierras cataríes y la ha comparado a la vivida por Miguel de Cervantes casi medio siglo atrás cuando estaba preso en tierras africanas.

“Buenas. Don Quijote. Ya se lo aconsejé una vez, pero es que a mano solo tengo esta obra de Don Miguel de Cervantes porque el asunto va con él. ¿Ustedes saben que lo de Xavi ya lo vivió Cervantes? Toma titular, ¿eh? Pues sí, lo de Xavi ya lo vivió Cervantes. Me explico.

Estos días hemos estado pendientes de la negociación por la libertad del entrenador catalán allá en Catar. A Don Miguel le pasó algo parecido. En su obra ‘El trato de Argel’ hay una escena muy parecida a lo que se ha vivido estos días en tierra catarí.

El rey moro pide al esclavo cristiano el pago de la redención para poder volver a España. Don Miguel fue rescatado previo pago de una cantidad por parte de la Orden Trinitaria. Redención es la palabra. Redimamos al esclavo y preso en tierra de infieles, que diría Cervantes.

La historia es que el rey Hassan retiene a Cervantes hasta el último momento, mientras los frailes negocian y piden limosna para completar su libertad. Finalmente, las gestiones acaban dando fruto cuando el 19 de septiembre de 1590 Cervantes es liberado embarcando para España el 24 de octubre. El rey Hassan, que es el dueño del club catarí, los frailes que son Yuste y Alemany y Xavi es Cervantes que, además, como se informó en su día también era catalán.

En el libro el rey Hassan dice: ‘No pierdas la confianza en esta vida inoportuna pues sabes que de fortuna la condición es mudanza. Yo te daré libertad a ti y a Silvia al momento si tienes conocimiento de pagar tal voluntad. Mil ducados he de dar por los dos y solo quiero que me deis dos mil, pero lo debéis jurar y así sobre vuestra fe partiréis luego a España”.

Nada nuevo. Xavi como Cervantes que también pudo ser un magnifico futbolista, pero no portero. Si con El Quijote. Don Miguel, el Xavi de aquellos tiempos”.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X