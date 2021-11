El Al Sadd anuncia la salida de Xavi que pagará parte de su cláusula de rescisión

El Al-Sadd catarí ha anunciado en sus redes sociales el traspaso de Xavi Hernández para que se convierta en el nuevo entrenador del Barcelona. El director ejecutivo del club asiático, Turki Al-Ali, ha confirmado en un comunicado el acuerdo para la salida de Xavi "tras pagar la cláusula de penalización estipulada en el contrato".



"Xavi nos informó en los últimos días de su deseo de ir al Barcelona en este momento, en particular por la etapa crítica que atraviesa su club de la ciudad. Lo entendemos y decidimos no interponernos en su camino. Xavi y su familia serán bienvenidos en Doha y la relación continuará", añade en el comunicado el responsable del Al-Sadd.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X