Tomás Guasch: "Piensas, ¿Madrid y Barça en la Liga Europea? Yo no les veo entre los seis primeros"

Tomás Guasch sigue dándole vueltas a la cabeza a la posible creación de una Superliga europea, de la que formarían parte equipos como el Barça, el Real Madrid o el Atlético de Madrid. Los tres grandes ya han dejado claros guiños a su posible participación, aunque Guasch no termina de ver claro que Barça y Real Madrid, a juzgar por los resultados de esta temporada, estén en condiciones de triunfar.

"Pensaba en nuestro fútbol: el Albacete, el Espanyol, el Zaragoza, el Celta de Vigo, el Valladolid… Y pensaba en el Madrid y el Barça viéndoles en la Supercopa. Pensaba en la Liga Europea, esa que tanto les entusiasma, parece, a merengues y azulgranas", reflexiona Guasch.

"El Madrid, que no le ha ganado al Athletic Club, ni en Pamplona, ni en Elche y no pudo con el Shaktar Donestk a dos partidos. Del Barça en Europa, ni hablemos; la pregunta es ¿quién no le ha goleado?".

¿Quedarían Real Madrid y Barça entre los seis primeros?

El comentarista de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE no tiene claro que los dos equipos españoles que participan en la Supercopa de España que se celebra estos días entre Málaga y Sevilla estén en las mejores condiciones de brillar en Europa: "Piensas y dices: ¿Liga europea ahora? ¿Dieciséis equipos? ¿Dieciocho? Yo no les veo entre los seis primeros. ¿Recibimos octavos al Chelsea? ¡Una cosa emocionantísima! Yo, de ellos, esperaría un poquito, a tiempos mejores. Mientras tanto, ¡viva el Albacete y viva nuestro fútbol! Inventitos, los justos; y más ahora que no estamos para…"

Recomendación literaria: 'Por si acaso'

A Tomás Guasch, la reflexión de este viernes en este 'Tiempo de Análisis' de Cope.es, le cogió inmerso en una lectura que recomienda: "Un pequeño gran libro: ‘Por si acaso’, del periodista deportivo Alfredo Matilla. Un paseo por las andanzas del Albacete Balompié".