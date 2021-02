Rubén Martín: "En un mes el Atleti se va a jugar la temporada, asumió el papel de equipo que sale a defender"

Rubén Martín, el narrador de los partidos del Atlético de Madrid en Tiempo de Juego, analiza enTiempo de Análisisla derrota del Atlético de Madrid ante el Chelsea en los ocatvos de final de la UEFA Champions League. Un gol de Giroud de chilena y un planteamiento consrvador del Cholo Simeone, complican la vuelta al equipo rojiblanco.

"El Atlético de Madrid ha caído contra el Chelsea en el partido de ida de la Copa de Campeones de la Champions League, de la antigua Copa de Europa, con un golazo de Giroud de chilena, muy discutido porque ha sido aprobado casi dos minutos después por el VAR, porque ha tocado en Mario Hermoso y no había ninguna repetición clara que lo advirtiera hasta que finalmente lo ha visto alguien en el VAR. El Atlético asumió el papel de equipo que ha salido a defenderse. Cambió el dibujo al principio, salió con cuatro defensas, pero los dos jugadores que jugaban en banda de ataque que eran Correa y Lemar, se han dedicado toda la primera para defender a los carrileros. El Atlético ha terminado la primera parte defendiendo con 6. Suárez solo como una isla y Joao por detrás. Los futbolistas estaban muy lejos del área contraria. Llorente muy lejos de la posiciones de peligro. Yo entiendo que no está Trippier ni Vrsaljko y el Cholo no confía en otros que puedan jugar ahí, pero el Atlético lo ha pasado mal por eso. Es un resultado malo porque está obligado a marcar en Londres para empatar la eliminatoria. Si el Atleti quiere pasar tiene que marrar dos goles o ganar en los penaltis. Lo bueno es que el Atlético tiene un tiempo para recuperarse, no tiene semis de Copa del Rey por lo que tiene una semana entera para descansar. Pero son días complicados porque el Real Madrid se le acerca en LaLiga y ha empezado a flaquear con el Chelsea. En un mes el Atlético se va a jugar la temporada".

El Atlético de Madrid cayó derrotado en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones después de un pobre partido ante elChelsea (0-1), que se aprovechó de la racanería colchonera con un tanto de Olivier Giroud en el estadio Nacional de Bucarest, escenario improvisado del duelo en tiempos de pandemia.

El equipo de Diego Pablo Simeone fue timorato, recuperó la versión más oscura de temporadas anteriores y terminó con un marcador muy adverso antes de viajar a Stamford Bridge dentro de tres semanas. Y todo por jugar con fuego en un partido que parecía controlado pero donde acabó irrumpiendo el VAR cuando nadie lo esperaba.

Luis Suárez, en el partido ante el Chelsea (EFE)

Los londinenses dominaron bien el centro del campo y contuvieron a la perfección a Luis Suárez, que generó la mejor ocasión del Atlético en la primera parte. Un centro del uruguayo que remató fuera Lemar se convirtió en el mejor argumento de los colchoneros, cuya presión también le pudo dar algún rédito al primer minuto en una acción de Saúl.

Pero ahí murió el líder de la Liga española, incapaz de meter mano a su rival y con un plan tan poco atractivo que acabó siendo castigado. Los de Thomas Tuchel, con Jorginho a los mandos, no sufrieron y fueron ganando metros con el paso de los minutos. Mount y Werner dieron buena cuenta de ello, sobre todo el alemán, que jugó bien a gusto por los costados.

Fue entonces cuando llegó el puñal de los ingleses en una jugada afortunada que requirió de más de dos minutos en el VAR. Olivier Giroud marcó de chilena en el '70 en clara posición de fuera de juego, sin embargo, el balón terminó en sus botas procedente de Mario Hermoso, que habilitó su situación al ser el jugador español el último contacto. El gol mató a un Atleti cuyo plan se esfumó en un visto y no visto.

Imagen del Atlético - Chelsea@LigaDeCampeones

El Atlético, que solo ganó dos de sus seis partidos en la fase de grupos de esta Champions, se alejó de sus señas de identidad y entregó el primer asalto con mucha más pena que gloria. Incluso Werner pudo hacer más grande la herida si no hubiera lanzado al lateral de la red un contragolpe a pocos minutos del 90.

La derrota deja muy tocado a un Atleti que empieza a pinchar en el tramo decisivo de la temporada. En siete días ha dilapidado cinco puntos de ventaja en Liga y ha tirado la primera parte de una eliminatoria de octavos muy condicionada al tener que jugar fuera de casa por la imposibilidad de viajar a España procedente del Reino Unido.

La pandemia perjudicó a un Atlético que sí jugará en Londres la vuelta. Los de Simeone deberán ganar y hacerlo por más de un gol si quieren seguir con vida en la máxima competición continental. El sueño colchonero de la Champions se complica.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este martes, tras la derrota por 0-1 contra el Chelsea en la Liga de Campeones, que entendió que "había que jugar el partido como se vio", expresó que fue un "gran trabajo colectivo que no alcanzó para ganar", que era el objetivo, y remarcó que quedan 90 minutos del encuentro de vuelta y confía en su equipo.

"Entendíamos que el partido había que jugarlo como lo vieron. Necesitábamos tener un poco más de juego a partir de la recuperación de la pelota, que seguramente nos faltó precisión para sostener el juego. Fue un partido muy trabajado, situaciones de gol casi no hubo para los dos, por momentos logramos controlar el ataque bueno que tiene el Chelsea y nos faltó asociarnos mejor y tener un poco más de precisión a partir de la recuperación de la pelota", valoró.

"Los partidos cuando se juegan no se pueden cambiar. Son lo que son en el momento que se decide y se elige qué hacer. Por eso es tan cambiante y tan bonito este juego. Después del partido, yo haría, yo pensé... No. Entendíamos que el partido lo estábamos controlando bien, pero sí nos faltó poder asociarnos mejor a partir de la recuperación de la pelota", abundó en la rueda de prensa telemática.

Simeone tras el partido ante el Chelsea

Al principio, el equipo alternó la presión alta con el repliegue. Después se quedó sólo en lo segundo. "Porque entendimos, sobre todo yo, que manejé el equipo como lo vieron, presionar alto en momentos que intuían que podían recuperar la pelota y sino generar el bloque bajo defensivo para que el equipo pueda recuperar, como pasó. Situaciones de gol no hubo. Y apareció el gol que nos hace perder".

"No lo creo", contestó el técnico a la pregunta de si al Atlético la había faltado ser más valiente en el choque en el estadio Nacional de Bucarest, al tiempo que resumió: "Un gran trabajo colectivo que no alcanzó para un partido que queríamos ganarlo".

"Estamos en un momento de dificultad. Es la realidad que marcan estos cinco partidos, sobre todo más en base a los resultados que lo que pasó dentro del campo. A partir de eso nos tenemos que ocupar, trabajar e intentar mejorar. Ellos tienen una ventaja de 1-0, quedan 90 minutos... Confío en mi equipo", enfatizó.

También habló de la posición de Marcos Llorente y Thomas Lemar como carrileros. "No es donde se sienten más cómodos, no es donde rinden mejor, no es donde hacen mejor al equipo, pero hoy tenían que jugar y cumplir en ese esfuerzo que han hecho enorme para ayudar al equipo en consecuencia de la necesidad que estamos teniendo. Me gustó Dembélé. Nos puede dar cosas importantes. Se lo vio vivo, presente, con vitalidad, con paso...", explicó.