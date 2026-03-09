Le dejó ser él mismo… y así le transmitió la fe

Hace poco ha empezado a circular una homilía de Joseph Ratzinger datada en 1981, cuando aún era arzobispo de Múnich. El motivo era la consagración de la iglesia parroquial de Santa Mónica, en dicha ciudad, y el tema es precisamente la vida de la madre de san Agustín, a la que presenta como experiencia viva de lo que es la Iglesia. El entonces cardenal Ratzinger dijo que el joven Agustín, siempre inquieto, transgresor y volcánico, encontró en su madre “personalmente presente lo que es la Iglesia… no un aparato que puede sentirse muy lejano, un conjunto de estructuras que resultan un poco incomprensibles”, sino “un espacio de vida en el que pude convertirme en hombre”.

Como bien sabemos, Mónica sufrió profundamente a causa de los caminos que transitó su hijo, pero “quiso dejarlo libre, supo esperar, aprendió a dejarlo seguir su camino sin coacciones, aprendió a soportar que su camino fuera muy diferente al que, en la fe, ella había pensado para él; y, sin embargo, aprendió a quererlo, a estar a su lado, a no abandonarlo, dejándole siempre la libertad de ser él mismo”. Dice bellísimamente Ratzinger que Mónica no pretendió imponer la fe a su hijo, sino que “le dejó la libertad de convertirse en sí mismo, simplemente estando ahí para él como persona, como madre… así le transmitió la fe”.

Pocos días antes de partir para Roma como Prefecto de la Fe, un viaje que marcaría su vida y el futuro de la Iglesia, Ratzinger manifestó su convicción de que la sospecha y aversión que muchos experimentan hoy hacia la Iglesia tiene que ver con que “solo oímos hablar de ella como estructura, oficina y aparato”. La Iglesia solo podrá subsistir, dijo el futuro Papa, si en ella encontramos lo que Agustín experimentó en la relación con su madre: el espacio de la libertad y de la comunión, donde Dios se hace compañero de camino para que la vida pueda florecer.