Ángel Torres reacciona con contundencia ante los incidentes durante el Getafe-Betis y amenaza con eliminar la grada de animación: "Vamos a expulsar a todo el que la Policía haya identificado, se llame como se llame"

El presidente del Getafe, Ángel Torres, ha reaccionado con contundencia a los altercados ocurridos en la grada del Coliseum durante el partido de este domingo contra el Real Betis. En un acto celebrado con motivo de una exposición del conjunto azulón en The Style Outlets, Torres ha calificado los hechos de lamentables y ha anunciado que se tomarán medidas drásticas contra los responsables, incluyendo su expulsión inmediata del club.

EFE Altercados en las gradas durante el Getafe y el Betis

Las medidas serán implacables. "Vamos a expulsar a todo el que la Policía haya identificado, se llame como se llame, sea quien sea, y a todos los que se hayan cogido vendiendo el carnet", ha sentenciado el presidente. Además, ha afirmado que no le temblará el pulso si LaLiga decide clausurar una parte del estadio como sanción: "Si a mí me cierran, que cierren, que yo les apoyaré. No voy a permitir que estas cosas ocurran en mi campo ni en ninguno".

Una decisión drástica sobre la mesa

La directiva del club va un paso más allá y se plantea el futuro de la grada de animación. "Me voy a plantear el tema de quitar la grada de animación", ha confesado Torres, argumentando que un espacio que se dedica a "insultar a los rivales, insultar a la gente, yo creo que no merece la pena". El objetivo, según sus palabras, es "erradicar todo eso en el fútbol".

El futuro de Bordalás y la planificación deportiva

En el plano deportivo, a pregunta de nuestra compañera Gemma Santos, Ángel Torres ha abordado el futuro de José Bordalás. Ha revelado que existe "un principio de acuerdo de esperar a que estemos salvados matemáticamente" para negociar su continuidad. Aunque ha expresado su deseo de que el técnico siga -"encantado, así no tengo que ir a buscar a otro"-,y ha dejado claro que la decisión final dependerá del propio Bordalás: "El que siga va a depender de él".

Cordon Press José Bordalás, en un partido del Getafe esta temporada.

Respecto a la plantilla, el presidente ha confirmado la renovación de David Soria, que "quiere jubilarse en Getafe", y ha anunciado que el club ejercerá la opción de compra por el canterano madridista Mario Martín, de quien ha destacado su "buen rendimiento". Sin embargo, ha supeditado otros fichajes a la necesidad de realizar ventas: "Para poder comprar hay que vender".