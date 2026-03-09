Carlos Herrera, sobre Marcos, el hijo de Alberto: "Le veo igual que yo, tiene mis orejas y más cosas"

Alberto Herrera ha comenzado el programa 'Herrera en COPE' de este lunes con la mejor de las noticias. El comunicador ha anunciado el nacimiento de su primer hijo, Marcos, fruto de su relación con su mujer, Blanca. Lo ha hecho con un emotivo discurso en el que ha definido la paternidad como "el gran sueño de mi vida" y el nacimiento como "el acto más excepcional y extraordinario que puede realizar un ser humano, una mujer". Herrera también ha tenido palabras de admiración para su esposa: "Es la cosa más grande que me ha pasado y que me pasará en la vida. Jamás veré ni conoceré a nadie que la iguale".

Herrera en COPE Alberto Herrera junto a Marcos, su hijo

Durante su intervención, el feliz padre ha compartido los detalles del nacimiento. El bebé, Marcos Herrera Llandres, "llegó al mundo en poco más de 4 horas" y pesó 3 kilos 235 gramos. Según ha descrito, "es un niño sano, hermoso, es un muñeco, y ya es más bético que el escudo". Con estas palabras, Alberto Herrera compartía su felicidad con los oyentes, afirmando que "hoy soy el padre más feliz del mundo".

El divertido parecido con Carlos Herrera

La anécdota más comentada ha llegado cuando Alberto Herrera ha desvelado el primer parecido físico del recién nacido. Con humor, ha señalado directamente al abuelo, Carlos Herrera, quien le sustituye estos días en el programa. "Tiene las mismas orejas idénticas al que se llama a sí mismo mi sustituto para estos días, que no es otro que su abuelo", ha comentado entre risas.

Un abuelo orgulloso

Presente en el estudio, Carlos Herrera ha recibido la noticia con una enorme alegría y orgullo de abuelo. "Pues bien, bien, bien, enseñándole la foto de mi nieto a todo el mundo como corresponde, claro", ha reconocido. Lejos de negar la evidencia, el locutor ha confirmado el parecido que su hijo acababa de señalar: "Sí, sí, sí, no, y más cosas, la verdad que yo lo veo igual que yo. Pero ahora ya a medida que crezca, pues iremos viendo lo que va sacando".

Finalmente, Alberto Herrera ha cedido el testigo del programa a su padre, no sin antes recordar unos emotivos versos de José Antonio Garmendia que le dedicó en su comunión y que el propio Carlos Herrera leyó en su boda. Tras el relevo, el abuelo del pequeño Marcos ha tomado las riendas del programa como sustituto oficial, bromeando sobre su nuevo rol: "Aquí está el tío".