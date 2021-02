Manolo Oliveros: "El Barça ha jugado contra el Elche incluso más lento que ante el Cádiz y el PSG"

Manolo Oliveros, el narrador en Tiempo de Juego del Barcelona, ha analizado en Tiempo de Análisis la victoria del FC Barcelona sobre el Elche (3-0) en el partido aplazado de la jornada 1. Ha hecho incapié en el mal juego del equipo de Ronald Koeman y en la importancia de la próxima semana en la tempoarda culé.

"Ya reflexionando en casa después del partido de esta tarde en el Camp Nou y la verdad es que muy triste, pero lo positivo es que Leo Messi ha macado dos goles, que es pichichi de la tabla de goleadores de LaLiga Santander, con 18 goles, que el Barça ha ganado 3-0, pero que el juego ha sido cansino, aburrido, recuperando incluso las más sensaciones del Cádiz y el PSG, hay incluso se ha jugado algo lento, a pesar de o haber sufrido y acabar ganando. Koeman ha buscado no repetir el 11 inicial para darle más frescura al equipo de cara a los dos próximos partidos, en Liga contra el Sevilla que juega este sábado y después el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey para remontar ese 2-0 en contra. Ahí debe de espabilar el Barça porque si no lo va a pasar muy mal".

El FC Barcelona salió de la depresión con un doblete de Leo Messi y un tanto de Jordi Alba que le dieron el triunfo (3-0) contra un voluntarioso Elche CF en el partido aplazado de la primera jornada de LaLiga Santander, disputado en el Camp Nou, y que le devuelven tercera plaza y autoestima tras los últimos malos resultados.

Con esta victoria el Barça se rehizo de los tropezones contra el PSG en Champions y el doméstico ante el Cádiz, supera en la tabla al Sevilla, con el que tendrá un doble enfrentamiento en Liga y Copa del Rey en esta próxima semana, y acorta hasta los 5 puntos su distancia respecto al líder Atlético.

Leo Messi durante el partido@FCBarcelona_es

Ronald Koeman lanzó un llamamiento a las 'vacas sagradas' para sacar al equipo del apuro en que le metió el Cádiz. Una igualada que minó aún más el ánimo que la goleada del PSG en la Liga de Campeones por lo inesperado de un revés que torció aún más su paso en la Liga a la caza del Atlético.

El llamamiento se cobró una pieza, pues, a pesar de haber excusado a Lenglet por arriesgar en exceso en el penalti que supuso el empate liguero, el central francés se quedó en la grada del Camp Nou, relevado por un inseguro Umtiti, junto a otros ilustres como Antoine Griezmann o Busquets.

Busquets cedió el mando en el centro del campo a un Pjanic con opción de reivindicarse, pero el bosnio solo tuvo una parte en la que volvió a exhibir una versión gris ante un Elche que salió respondón, alentado por el triunfo contra el Eibar en el reestreno de Escribá en el banquillo el Elche.

Lucas Boyé envió alta una asistencia de Emiliano Rigoni desde el flanco izquierdo en el arranque del partido. Entonces, Rigoni dio la razón al planteamiento de un Escribá que anticipó que su equipo aplicaría una presión alta para tejer una tela de araña en la que enredar las combinaciones de Messi.

El extremo argentino del Elche se convirtió en un tormento para Mingueza en los instantes iniciales antes de que el Barça comenzara a acumular balón y ocasiones en las botas de un participativo Trincao, quien, tras una jugada de titiritero vio cómo Badía le sacaba un balón que parecía el 1-0.

MESSI RESUELVE

Un disparo muy centrado de Pere Milla, el 'héroe' del ascenso ilicitano, que despejó Ter Stegen fue el último aliento visitante antes del descanso sin goles. Los tantos llegaron pronto en el inicio de una segunda parte en la que Leo Messi se encargó de frustrar las esperanzas franjiverdes.

Un taconazo de Braithwaite lo convirtió Messi en el primero de sus dos goles en el minuto 48. El otro llegó 20 minutos después tras una antológica cabalgada de De Jong que el argentino culminó con un toque sutil ante la salida desesperada de Badía.

Leo Messi se abraza con Frenkie de Jong tras el 2-0 ante el ElcheLALIGA

Con el pulso ya resuelto Escribá y Koeman iniciaron un carrusel de cambios pensando más en el futuro, el Granada y Sevilla, respectivamente, y en el que ingresaron Fidel Chaves y el veterano Nino, el máximo goleador histórico de Segunda, y el 'señalado' Lenglet, Griezmann y, entre otros, Busquets.

La nueva asistencia de Braithwaite a Jordi Alba sentenció el 3-0 para un Barça intermitente, pero que, por el momento, salió de la depresión a la espera de afrontar un doble duelo con el Sevilla en el que se decidirá gran parte de su futuro en este curso. El Elche volvió a irse de vacío del Camp Nou y dejó para más adelante su ansiada reacción que le lleve a la salvación.

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, aseguró que "es bueno que Messi, como capitán del equipo, pida más intensidad" a sus compañeros después de una "floja primera parte" ante el Elche (3-0) en un partido que se resolvió con un doblete y una asistencia del argentino.

"Todo el mundo ha visto que nos faltaba intensidad y es bueno que Messi, como capitán del equipo, pida más intensidad", dijo Koeman al ser preguntado por los "gestos" del capitán, que presuntamente reclamaba un esfuerzo mayor a sus compañeros dado el empate sin goles hasta el descanso.

Preguntado si los veteranos del equipo habían dado "el paso adelante" que demandó un día antes, el técnico culé sacó a Messi de ese grupo. "Si hablo de los veteranos no es Leo porque su juego y efectividad todavía es impresionante. Hay otros jugadores, con todos los respetos, que tienen que marcar diferencias. Messi sí ha vuelto a demostrar hoy que es un jugador muy importante para este equipo", agregó.

En relación al choque, Koeman fue muy claro. "En la primera falta estuvimos flojos, no tuvimos ritmo de balón aunque tuvimos dos oportunidades muy claras para abrir el marcador. En la segunda parte estuvimos muchísimo mejor, marcamos pronto y el equipo tuvo mucha más profundidad. Se notó la diferencia de la primera y la segunda parte", analizó el neerlandés.

"Sobre todo estaba descontento (en la primera parte) por el ritmo del partido, nuestro juego con balón ha sido un poco lento, la defensa estaba muy atrás cuando perdíamos el balón, dejábamos espacios al rival para correr y todo eso lo mejoramos en la segunda parte. Marcamos tres goles y pudimos marcar más. Muy contento pero no por los primeros 45 minutos", indicó Koeman en la rueda de prensa posterior al partido aplazado de la jornada 1.

"Seguramente al ganar hoy, mañana será diferente", dijo sobre el estado de ánimo de su plantilla". "Es normal (que esté más baja) por perder dos puntos con el Cádiz, era el momento de recortar distancias con los de arriba. Hay que quitar esa mala sensación con partidos y resultados mejores, tal y como hemos hecho hoy", apuntó.

Sobre las rotaciones, Koeman defendió la necesidad de mover el banquillo. "No hay que olvidarse que jugamos muchísimos partidos y también puede entrar el cansancio a un jugador en concreto y por eso hemos hecho los cambios, para buscar más frescura. Siempre buscamos lo mejor para el equipo. Había jugadores como Griezmann que necesitaban descansar porque ha jugado muchos partidos. Es algo normal, no tenemos sólo once jugadores, tenemos muchos más", comentó.

Por último, el preparador blaugrana fue preguntado por Miralem Pjanic, sustituido en el descanso. "Tiene que tener mejor ritmo de balón, saber su posición, pero él no es el culpable aunque le haya cambiado. Los demás tampoco tuvieron buen ritmo pero decidimos cambiarle y pusimos a Dembélé como '10' para abrir más el campo y tener más profundidad", finalizó.