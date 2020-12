Manolo Oliveros, y el 0-3 del Barça ante la 'Juve': "Un día más, sin ganas"

El narrador del Barcelona - Juventus en Tiempo de Juego, Manolo Oliveros, no pudo ser más preciso en su análisis post-partido en Tiempo de Análisis: "Un día más, sin ganas el Barça".

"No sé si es por el frío que hacía, porque no había público, porque no había calor, por los primeros goles de la Juventus… Pero es que antes de los goles ya se veía que era superior el equipo italiano, tenía más ganas". Oliveros no entiende los motivos por los que el Barcelona ha sido muy inferior a su rival en el Camp Nou.

Y, para más 'inri', doblete de Cristiano Ronaldo, de penalti. Quizás el 0-1 contra el Barcelona vino demasiado pronto: "O quizás fue por el penalti... Es verdad que ese penalti a lo mejor hundió al Barça, que se las veía ya como primero de grupo, y hay que jugar el partido. Y no han tenido mucha garra".

Messi, de lo poco destacable

Para Oliveros, "el que ha brillado algo más que los demás ha sido Leo Messi, que es el único que ha tirado sobre la portería de Gianluiggi Buffon, que hoy ha tenido la suerte de que Andrea Pirlo le ha dado la titularidad y ha hecho buenas paradas".

"El Barça, una vez más, se ha rendido ante la evidencia, ha sido inferior ante la Juve y ha sido -¡quién lo diría!- segundo de este grupo después de haber ganado en el campo de la Juventus por 0-2".

Leo MessiEFE

Los diagnósticos desde la plantilla, más duros

Sorprendió Antoine Griezmann en los micrófonos de Movistar, echando la culpa de la situación a la plantilla: "Nos han pasado por encima. Falta de todo: de ganas, de actitud, de querer correr… Todo, todo mal. ¿De quién va a ser la culpa, si los que jugamos somos nosotros? Hay que querer trabajar y mejorar. Nos da para luchar, tenemos el nivel y el talento para que nos dé".

Y el entrenador Ronald Koeman, añadió en la rueda de prensa posterior al partido, una palabra que repitió: 'miedo'. "Ha sido una diferencia grande en la primera media, y con el 0-2 era dificílisimo. El resto del partido cumplimos, pero tenemos que cumplir todo el partido. Parece que hemos salido con miedo. Podemos corregir errores, pero hay que ser más agresivos", dijo el técnico neerlandés.

Koeman no escondió su preocupación: "Claro que estoy preocupado porque he visto un equipo sin confianza, sin agresividad, y eso puede ser un tema de tener miedo. Es raro porque llevamos buena trayectoria y hay que ir adelante y hay suficiente calidad. También hay que mostrar personalidad, y ellos han tenido más que nosotros", finalizó.