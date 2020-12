Manolo Oliveros, narrador del Barcelona en Tiempo de Juego, opinó en Tiempo de análisis la dura derrota de los azulgranas en Cádiz por 2-1 y que le deja a doce puntos del Atlético de Madrid, líder provisional de LaLiga. El Barça no siguió la estela del Real Madrid, que ganó 0-1 al Sevilla; y del Atleti, que derrotó 2-0 al Valladolid en los partidos adelantados al sábado de la 12ª jornada de Liga.

"Ha faltado actitud, agresividad, ha habido falta de concentración, como en el segundo gol... un Barça desangelado. Me quedo con la reflexión de Koeman: cuando ganabas en Copa de Europa 0-3 o 0-4 contra Ferenvaros y Dinamo de Kiev decía que la diferencia estaba en la frescura de los jóvenes en el plan B. Hoy ha hablado de falta de actitud y de agresividad. En ese plan A están los mejores, incluido Messi; en el plan B descansaba Messi y había frescura. Habrá que recuperar mental y físicamente a Messi porque le necesita este Barça. Sin él, ha dado la impresión que con otros jugadores más frescos y un Griezmann más líder, el Barça funcionaba mejor".

EFE

Dura derrota en Cádiz

El Barcelona continuó con su sangría lejos del Camp Nou, cayó por 2-1 ante el Cádiz, que logró su primera victoria en el Ramón de Carranza, lo que deja al cuadro de Ronald Koeman a doce puntos del Atlético de Madrid y por lo tanto con su proyecto de luchar por el título casi imposible.

El conjunto azulgrana, tras sus últimos buenos resultados principalmente en la Champions, dio un paso atrás casi decisivo aunque queda mucho campeonato, incapaz descabalgar a un oponente que se defendió perfectamente, como ya hiciera en el Alfredo di Stefano ante el Real Madrid, y que reeditó el calificativo de 'matagigante' que disfrutó en los años ochenta.

EFE

Los hombres de Ronald Koeman siempre fueron por detrás en el marcador, primero con un gol de Álvaro; y cuando lograron empatar con un tanto de Alcalá en propia puerta y parecía que estaban en disposición de llevarse el partido se toparon con un error que aprovechó todo un veterano goleador como Álvaro Negredo para darles la puntilla.

¿Opciones de ganar LaLiga?

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, ha declarado esta noche tras la derrota de su equipo ante el Cádiz (2-1) en el estadio Ramón de Carranza que la distancia de 12 puntos respecto a "un equipo fuerte como el Atlético de Madrid es muchísima". Koeman ha manifestado en rueda de prensa que es "dificilísimo explicar los goles que hemos encajado". "Puede venir porque falta concentración, en el partido nos faltó agresividad cuando no tuvimos el balón, no es fácil explicar cómo hemos encajado ese segundo gol".

��️ Koeman: "Ha sido complicado porque no había espacios"https://t.co/86UiTFjUQn — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) December 5, 2020

La derrota le pareció "un paso de gigante atrás" en las posibilidades de luchar. "Es un partido en el que el estado final es muy decepcionante. Hay que seguir, hay partidos por delante, pero si no mejoramos nuestra actitud y hay altibajos fuera de casa no se puede decir nada más".

Koeman añadió: "perdimos los partidos y ganamos juntos, el entrenador tiene mucha importancia en el resultado final, hay que asumir y no se puede criticar, no hemos estado suficientemente bien para ganar el partido. Hay que reconocer y hay que aceptarlo. Como he dicho antes, tenemos altibajos en nuestros partidos, en principio la actitud es buena pero en momentos del partido cuando no tenemos balón fallamos bastante. Esto es una actitud de todo el equipo", incidió.