Juanma Castaño: "El tema de campaña es construir un Barça nuevo... y dudo si debe hacerse en torno a Messi"

En plena campaña pre-electoral a la presidencia del Barcelona, con el peor arranque del equipo en LaLiga de los últimos años y con el momento más delicado de Leo Messi en toda su carrera como azulgrana, el director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, cuestiona duramente la importancia de Messi en los planes de los precandidatos para el 'Barça del futuro' más inmediato.

Para Castaño, no está claro que los candidatos quieran apostarlo todo al argentino: "Tengo muchas dudas sobre si los candidatos a la presidencia del Barça quieren que siga Messi. Yo sé que todos estaréis diciendo: ¡pero si todos quieren que continúe Messi, que es el mejor…! Sí, sí, eso es lo que dicen de boca para afuera".

"Yo, después de escucharles, tenerlos cara a cara en algunos casos y hablarlo con ellos ampliamente" prosiguió Castaño, "tengo muchas dudas de saber si realmente el problema es que Messi continúe en el Barça la próxima temporada".

Messi cuesta 100 millones por temporada

El principal y práctico motivo por el que existen dudas en torno a la efectividad de que siga Messi en el Barça tiene que ver con la economía, aunque existe otra razón más: "Primero, por una cuestión económica: 100 millones de euros. Y, después, por una cuestión estrictamente deportiva. ¿Qué hacer: primero construir un equipo en torno a Messi? ¿Iniciar un proyecto otra vez en torno a Messi o de verdad empezar una nueva era, totalmente distinta?"

EFE

"Yo insisto: todos os van a decir que sí, que Messi continúe, que hay que convencerle… Todo eso que se dice en campaña electoral. Otra cosa es lo que ellos piensen".

La conclusión de Juanma Castaño es dura con respecto al argentino. Ya no es el eje por el que se mueve el futuro del club: "Messi, y más estando así, no debe ser una obsesión para cualquier candidato. Messi no debe ser el tema fundamental de la campaña. El tema fundamental de la campaña es que hay que construir un Barça nuevo, y tengo muchas dudas de si ese Barça nuevo debe hacerse en torno a Leo Messi".

Laporta, en El Partidazo de COPE duda de la viabilidad económica de Messi

Joan Laporta, uno de los favoritos para alzarse con el triunfo en las próximas elecciones del Barcelona ya transmitió recientemente en El Partidazo de COPE la preocupación por la alta ficha de Leo Messi: "Tenemos que estar dentro para ver si el Barcelona puede pagarle 100 millones de euros al año y ver la posibilidad que tenemos como club de competir con las otras propuestas y luego hacerle una oferta".

Para Laporta, la renovación iba más allá de la cuantía económica: "Messi no se mueve por dinero, quiere al Barcelona y me lo ha demostrado con ofertas suculentas que podrían superar a la del Barça. Lo que quiero es devolver la alegría y la felicidad al barcelonismo y al primero a Messi. Trabajaremos para ello".