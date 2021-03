Manolo Lama: "El empate en el Wanda Metropolitano deja un ganador claro: el Fútbol Club Barcelona"

El empate entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Wanda Metropolitano ha apretado la lucha por el título de Liga. Ahora mismo, Atlético, Real Madrid y Barcelona son los mejor colocados y la emoción parece que va a estar presente hasta el final.

Tras el derbi madrileño, Manolo Lama ha querido comentar cómo ha sido ese partido y, sobre todo, cómo queda LaLiga después de esta jornada, en Tiempo de Análisis.

"El Atlético de Madrid ha podido ganar y ha podido perder. Y el Real Madrid, que lo tenía todo perdido, finalmente ha podido ganar. Pero sinceramente yo creo que este empate en el Wanda Metropolitano deja un ganador claro, y ese es el Fútbol Club Barcelona que ahora se mete en la pomada, pero seriamente, para disputar el título. El Atlético ha sido mejor, ha tenido más oportunidades y ha sido Courtois quien ha mantenido vivo al Real Madrid. Pero este Real Madrid tiene muchísimo mérito. Y el mérito es que, teniendo lo que tiene, faltándole lo que le falta y con el poco gol que tiene, en ningún momento se ha rendido. Ha habido un momento en que ha acosado al Atlético y Jan Oblak ha sostenido al equipo, lo ha mantenido en pie, para finalmente una genialidad de Benzema y Casemiro darle el empate. A los puntos puede que el Atlético de Madrid haya sido un poquito mejor pero en esto del fútbol hay que marcar las que tienes. El Atleti las tuvo y no las marcó. El Madrid tuvo la suya y la anotó. Por lo tanto, reparto de puntos. Sinceramente, creo que Simeone no estará muy disgustado y creo que Zidane tampoco estará muy triste aunque este punto mete al Barcelona en la pelea".

El Atlético y el Real Madrid dejan pasar su oportunidad

El Atlético de Madrid dejó escapar en el último suspiro de alejar de manera casi definitiva al Real Madrid de la pelea por el título de LaLiga Santander tras empatar este domingo a un gol en el Wanda Metropolitano, con Karim Benzema salvando un punto poco valioso para los madridistas en el último suspiro.

El líder tuvo en su mano poner ocho puntos y un partido pendiente a su vecino, pero no pudo aguantar su renta en un cuarto de hora final donde se quedó sin fuelle y vio como el '9' francés igualaba en el minuto 87 el tanto de Luis Suárez al cuarto de hora de un partido igualado y donde los locales perdonaron al inicio del segundo tiempo.

Thibaut Courtois sostuvo entonces a su equipo con dos buenas intervenciones que evitaron el 2-0 que habría premiado cierta superioridad de los de Diego Pablo Simeone, que se fueron echando para atrás y consagrarse a su portero también, pero quedando a merced de los de Zinédine Zidane, al que el punto les mantiene a cinco de la cabeza, mientras que el FC Barcelona sale favorecido y se pone a tres, también con un duelo más.

Salió el líder más intenso al derbi. Al Real Madrid le costó inicialmente salir de la presión local y lo intentó buscando posesiones largas para aplacar a los de Diego Pablo Simeone, con Trippier, de vuelta tras su sanción, y Carrasco, siempre en campo rival en ataque, y el inglés formando una línea de cuatro junto a Savic, Felipe y Hermoso.

Y el Atlético fue el primero en golpear al cuarto de hora. Llorente irrumpió con potencia por el costado derecho con Mendy muy adelantado, desbordó sin problemas a Nacho, y Luis Suárez supo ajustar a la perfección su desmarque a la espalda de Varane para recibir el preciso pase del '14' y definir de forma exquisitaante Courtois.

El conjunto madridista trató de replicar y cerca estuvo de hacerlo poco después en su primer acercamiento serio al área de Oblak, pero Benzema no conectó correctamente un centro desde la izquierda. El actual campeón volvió a adolecer de 'punch' ofensivo, con Asensio y Rodrygo, la apuesta en el once de Zidane, sin aportar demasiado, y con Benzema, en su vuelta, más cerca de los medios que de la portería rival.

El paso de los minutos fue evidenciando un mayor deseo local, ya con Joao Felix en el campo, de querer sentenciar a la contra y de guardar su valiosa renta. El Real Madrid volvió a probar desde lejos (Valverde) a Oblak, figura de nuevo ante Benzema, con una doble parada, sobre todo la primera tras un gran pase de Vinicius. El esloveno también acertó ante el '9' en un lanzamiento de falta, pero no pudo detener el empate en el 87, fruto de una gran combinación del de Lyon y Casemiro, y que echó el cierre a un derbi infructuoso para ambos equipos.

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, no quiso polemizar sobre el posible penalti no señalado en el derbi ante el Atlético de Madrid y dejó claro que había que "respetar" que el colegiado Hernández Hernándezno la hubiese pitado tras consultarla en el monitor, mientras que sí celebró el cambio de actitud de su equipo en la segunda parte.

"No me voy a meter. El árbitro toma la decisión de ver la jugada y luego ha decidido, tenemos que respetar la decisión y ya está. Es complicado y no podemos entrar, el criterio lo sabemos, pero es la responsabilidad del árbitro. Los jugadores decían que había mano, la ha visto con el VAR y ha decido no pitarla", zanjó Zidane en rueda de prensa.

Carlos Henrique Casemiro, centrocampista brasileño del Real Madrid, comentó la jugada polémica del derbi frente al Atlético de Madrid (1-1) por la mano de su compatriota Felipe dentro del área y aseguró que si éste no la llega a tocar, él “iba a meter gol”.

“Ni para nosotros está claro (la norma). No damos excusas del árbitro. Si no toca en la mano, yo iba a meter el gol y le he intentado explicar eso al árbitro. Es su decisión y tenemos que respetarla. Es un buen árbitro, fue a verlo al VAR y eso es positivo, pero yo le he intentado explicar que si no toca estaba yo solo detrás. Pero tenemos buenos árbitros en la Liga y hay que respetarlo”, dijo en Movistar+.

El calendario que les queda a Atlético, Real Madrid y Barça en LaLiga

ATLÉTICO DE MADRID

Al cuadro del Cholo Simeone aún le faltan 13 jornadas para poder cantar el alirón. Fechas claves como la próxima visita del Athletic Club al feudo rojiblanco el miércoles 10 de marzo. Ya en abril, tendrá dos salidas seguidas a Sevilla, primero contra el Sevilla el domingo cuatro de abril y contra el Betis el domingo 11 del mismo mes.

El 25 de abril volverá a verse las caras con el Athletic Club, pero esta vez en San Mamés. Y en mayo, dos cruces de vital importancia, por un lado la visita al Camp Nou el nueve de mayo y día 12 de mayo ante la Real Sociedad en el Wanda Metropolitano. Acabará LaLiga en el Estadio José Zorrilla de Valladolid el 23 de mayo.

FC BARCELONA

Tras su victoria en Pamplona, el Barça está a tres puntos del líder con un partido más. El 21 de marzo visitará Anoeta y el 11 de abril el Santiago Bernabéu, dos partidos claves por el título. Además, el 17 de abril tendrá la final de la Copa del Rey Ante el Athletic Club.

El 25 de abril viajará al Estadio de La Cerámica y el dos de mayo de nuevo a la Comunidad Valenciana para jugar en Mestalla. El 9 de mayo, partido decisivo ante el Atlético en el Cam Nou y cerrará LaLiga el 23 de mayo en Ipurúa frente al Eibar.

REAL MADRID

El Real Madrid cedió su segunda plaza ante el FC Barcelona tras el empate con el Atlético (1-1). Los blancos suman 54 puntos, a cinco del líder con un partido más. El 11 de abril recibirá al Barcelona en Valdebebas y el nueve de mayo jugará ante el Sevilla en Madrid.

12 de mayo ante el Granada en Los Cármenes y 16 de mayo frente al Athletic Club en San Mamés. Cerrará LaLiga con el Villarreal en Valdebebas el 23 de mayo.