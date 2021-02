Joseba Larrañaga: "En Cataluña los niños 'no saben' jugar al fútbol; no se está mirando nada a la cantera"

Joseba Larrañaga, uno de los directores de El Partidazo de COPE, analiza en 'Tiempo de Análisis' el poco uso que hacen los equipos grandes del fútbol de cantera.



"Muy buenas a todos. Espero que estéis bien y que los datos que van mejorando poco a poco nos hagan ver las cosas con un poquito de más optimismo, ¿verdad? El titular que voy a dejar hoy no es precisamente demasiado optimista. En Cataluña los niños 'no saben' jugar al fútbol. Digo esto porque se está repitiendo mucho la dinámica de que los clubes grandes, en este caso el Barça que está en un proceso electoral que culmina el 7 de marzo, se está hablando mucho del dinero que tenemos para traer a este, el dinero que tenemos para traer al otro… en definitiva no se está mirando nada a la cantera. Creo que el Barça, que ha conseguido unos éxitos extraordinarios en la historia reciente está muriendo de éxito en ese aspecto. Se está relamiendo las figuras de Iniesta, de Xavi, de Busquets, de Gerard Piqué… y de otros tantos. Pero no se está dando cuenta de que el capital está en los chavales de abajo. Es donde hay que invertir. Ellos son los que van a sacar al Barça y a cualquier equipo las castañas del fuego en un futuro. Que en el Barça ‘B’ no haya ahora mismo ninguna figura, ningún jugador que pueda ocupar un puesto en el once inicial aunque sea de forma circunstancial o coyuntural es realmente llamativo. Hay jugadores de cualquier pueblo de Guipúzcoa, de Vizcaya, de cualquier provincia… que pueden jugar en Primera División. En el Barça, no. Y eso es un déficit que tienen que arreglar los grandes clubes. Estoy hablando del Barça porque está en período electoral, pero cuántos jugadores de Madrid, de la cantera del Madrid están jugando en el Real Madrid; cuántos jugadores de Madrid, de la cantera del Atleti está jugando en el Atlético de Madrid… Estamos perdiendo mucho peso específico a nivel europeo y decimos: ‘Es que el dinero está fuera y cuando despunta un jugador se lo llevan’. No. Hay que quedárselos. ¿Qué hay que hacer? Darles la oportunidad de jugar. Si no se les da una oportunidad nunca crecerán. Así que vamos a ver si cambiamos la filosofía porque los éxitos tardarán mucho en llegar a los equipos de nuestro fútbol".





"Lo tenemos todo hablado con tres jugadores que tienen interés en venir al Barcelona"

El candidato a la presidencia del Barcelona Toni Freixa prometió en El Partidazo de COPE que "llegarán inversores para poder competir por todos los títulos". Freixa explicó que "tenemos todo hablado con tres jugadores que tienen interés en venir al Barcelona. Son dos jugadores diferenciales de ataque y un gran jugador en defensa. Muy poca gente de la candidatura conoce el nombre de los tres jugadores. Si lo tengo cerrado con el club estoy perjudicando la negociación o levantando la liebre para que otros intenten la misma operación"





"Fue arriesgado para Hugo Duro salir del Getafe al Castilla"

Hugo Duro cumplió el sueño de debutar en la Champions League: lo hizo con la camiseta del Real Madrid en Bérgamo. Es un delantero de 21 años que pertenece al Getafe y que juega en el Real Madrid en calidad de cedido. Duro, getafense de nacimiento, ya sabía lo que era debutar con la camiseta del Real Madrid (lo hizo en LaLiga Santander frente al Real Valladolid), pero este miércoles cumplió el sueño de participar en la máxima competición continental.