Toni Freixa, en COPE: "Lo tenemos todo hablado con tres jugadores que tienen interés en venir al Barcelona"

AUDIO - ENTREVISTA A TONI FREIXA, EN EL PARTIDAZO DE COPE



El candidato a la presidencia del Barcelona, Toni Freixa, confirmó en una entrevista en RAC1 que ha llegado a un acuerdo con "un inversor que aportará 250 millones para el Barça". En declaraciones a El Partidazo de COPE, Freixa aseguró que "el mensaje es de realismo". "Llevamos tiempo trabajando. A diferencia de otros candidatos son ingresos para poder crecer en facturación".



En este sentido, Freixa explicó que "tenemos todo hablado con tres jugadores que tienen interés en venir al Barcelona. Son dos jugadores diferenciales de ataque y un gran jugador en defensa. Muy poca gente de la candidatura conoce el nombre de los tres jugadores. Si lo tengo cerrado con el club estoy perjudicando la negociación o levantando la liebre para que otros intenten la misma operación"



"Son jugadores de primer nivel. Nuestro model es contar con el talento de casa y complemetarlo con jugadores diferenciales. El Barça se arregla con decisiones responsables. Somos un club que no nos conformamos con ganar. Queremos recuperar esa forma de jugar".



Toni Freixa: "Es absolutamente posible fichar a Mbappé y a Haaland" El candidato a la presidencia del Barcelona ha confirmado en una entrevista en RAC1 que ha llegado a un acuerdo con "un inversor que aportará 250 millones para el Barça". 22 feb 2021 - 12:55

��️ @tonifreixa, en @partidazocope



�� "Lo tenemos todo hablado con 3 jugadores que tienen interés en venir al Barça: 2 jugadores diferenciales de ataque y un gran jugador en defensa"#PartidazoCOPEhttps://t.co/KftzkDWh9b — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 22, 2021

El líder de la candidatura 'Fidels al Barça" no quiso dar nombres sobre esta operación porque "lo que hemos contado es un principio de lo que vamos a hacer". "Lo que contemplo es ganar las elecciones. Siempre lo que hago es poner el club por delante de todo. Seguro que a los socios, esto y otras cosas que vamos a anunciar, les ayudará a tomar la decisión", manifestó.



"Al final no necesito a un notario para que mi palabra tenga valor. Puedo dar más detalles cuando avance el programa electoral. No me he sacado algo de la chistera ante esta situación. En las elecciones del Barcelona votan 50.000 socios. Es relativamente sencillo si comunicas con ellos. En estas elecciones desde que se iniciaron era un escenario de dos. Al final resulta que aquí estamos", añadió.



��️ @tonifreixa, en @partidazocope



�� "Llegarán inversores y podremos competir por todos los títulos"



��️ "Los socios del Barça están ante una decisión importante. Seguro que esto y otras cosas que vamos a anunciar les ayudará a tomar la decisión"https://t.co/KftzkDWh9b — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 22, 2021

Según Freixa, "la voluntad de Messi es decisiva". "Una de las primera cosas que haremos es hablar con él y plantearle nuestra idea futbolística. Mantengo una buena relación con el entorno de Messi. Con todos los jugadores, en general tengo buen rollo".



��️ @tonifreixa, en @partidazocope



�� "Lo primero que haremos es sentarnos con Messi y plantearle nuestra idea futbolística. Su voluntad es decisiva"



���� "Mantengo una muy buena relación con el entorno de Messi y es el jugador más importante del mundo"https://t.co/KftzkDWh9b — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 22, 2021

Sobre el tuit que avanzaba la llegada de Pau Gasol al Barcelona, el candidato a la presidencia al conjunto azulgrana quiso "trasladar la ilusión de que Pau vuelva a vestir la camiseta del Barça". "Nuestra afición necesita ilusión, pero no me corresponde a mí confirmar su fichaje".