Wimbledon levanta el veto a los tenistas rusos y bielorrusos

El torneo de Wimbledon permitirá este año la participación de tenistas rusos y bielorrusos, siempre y cuando jueguen con bandera neutral. El tercer Grand Slam de la temporada, el único que se juega sobre hierba, vetó el año pasado la entrada de estos jugadores por la invasión de Ucrania, lo que derivó en que la ATP y la WTA no repartieran puntosdurante el campeonato y en sanciones económicas al All England Club y a la federación británica de tenis, que organizan el torneo.

AELTC statement regarding player entries for The Championships 2023 ??