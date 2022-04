Wimbledon tacha de "injustificable" aceptar a rusos y bielorrusos; la ATP, en contra

El torneo de Wimbledon aseguró que sería "injustificable" aceptar la participación de tenistas rusos y bielorrusos, tras la invasión de Ucrania. Wimbledon se ha convertido en el primer torneo de tenis en vetar la entrada de deportistas individuales, después de que la Federación Internacional de Tenis (ITF) les haya prohibido jugar la Copa Davis y la Billie Jean King Cup -antigua Copa Federación-.



"Es nuestra responsabilidad jugar nuestro papel en los esfuerzos del Gobierno para limitar la influencia de Rusia a nivel global. En las circunstancias de una agresión militar injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso se beneficiara de alguna manera de la participación de tenistas rusos y bielorrusos en Wimbledon", dijo el torneo en un comunicado. "Por lo tanto, declinamos la participación de rusos y bielorrusos en la edición de 2022".



Ian Hewitt, presidente del All England Club, explicó que entienden el "sufrimiento· por el que van a pasar los atletas por las decisiones que toman los líderes del régimen ruso", pero añadió que, dado el caché del torneo, no pueden permitir que este se use como elemento de propaganda rusa.



Wimbledon se mostró abierto a cambiar esta decisión de aquí a junio si las circunstancias así lo permitieran.

La ATP se desmarcó de la prohibición de rusos y bielorrusos en Wimbledon y dijo que ha sido una decisión "unilateral", "discriminatoria", "injusta" y que puede "sentar un precedente peligroso en el deporte".



Este miércoles, Wimbledon y la federación británica de tenis (LTA, por sus siglas en inglés) anunció el veto a los tenistas rusos y bielorrusos para la disputa del tercer Grand Slam de la temporada y de los torneos en suelo británico de la gira de hierba.



Sin embargo, la ATP se ha desmarcado de estas decisiones y ha ofrecido su apoyo a los tenistas, que podrán seguir jugando en el resto de torneos del circuito, siempre que lo hagan sin la bandera rusa y bielorrusa y sin símbolos que se puedan relacionar con el país.



"Creemos que la decisión unilateral tomada por Wimbledon y por la LTA es injusta y tiene el potencial para sentar un precedente peligroso en el deporte. La discriminación por nacionalidad constituye una violación de nuestro acuerdo con Wimbledon, que explica que la entrada de un jugador a un torneo se basa en su ránking", dijo la ATP en un comunicado.



Wimbledon ha sido pionero en impedir a atletas individuales jugar un torneo, mientras que la Federación Internacional de tenis (ITF, por sus siglas en inglés) ya les vetó de las competiciones por equipos como la Copa Davis y la Billie Jean King Cup.