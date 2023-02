Djokovic ganó el Open de Australia con una rotura de 3 centímetros en la pierna izquierda

Novak Djokovic conquistó el pasado domingo su décimo título en el Open de Australia y su 22º Grand Slam. El serbio igualaba a Rafa Nadal tras arrebatarle la corona en Melbourne. Ahora, se ha sabido que la hazaña de Nole fue aún mayor porque lo consiguió lesionado. Así lo ha desvelado Craig Tiley, director del torneo, en un programa de radio local.

"Muchos de los desafíos de Djokovic son porque tiene mala reputación. Pero al final no creo que nadie cuestione su rendimiento deportivo. Mira lo que ha hecho este tío, tenía una rotura de tres centímetros en el tendón de la corva de su pierna izquierda. He visto los escáners y los doctores os dirán la verdad. Hubo mucha especulación sobre si era verdad o no. Es difícil creer que haya hecho esto con este tipo de lesiones. Es increíble la forma en la que ha lidiado con ello", reconoció.

El serbio comenzó el torneo con muchas dudas. Días antes del inicio se había tenido que retirar de una exhibición con molestias físicas y en sus primeros partidos tuvo que llamar al médico en varias ocasiones. Eso desató las críticas de muchos detractores que acusaban a Djokovic de fingir sus lesiones, algo que este dijo que iba a desmentir con pruebas.