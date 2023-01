Djokovic da el susto y se retira de su partido de entrenamiento ante Medvedev

Novak Djokovic se estrenaba este miércoles en Melbourne y no lo ha hecho con buen pie. El serbio, que venía de ganar el torneo de Adelaida, saltaba a la Rod Laver Arena para un entrenamiento ante el ruso Daniil Medvedev que terminó antes de lo previsto por culpa de unas molestias en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

36 minutos duró sobre la pista el 9 veces ganador del Open de Australia. Tras perder el primer set por 6-4 se marchó a su asiento en el banquillo y recibió asistencia médica para evitar que fuera a más un problema que ya le había afectado durante el pasado torneo de Adelaida como el propio Djokovic había reconocido tras su victoria en la final ante Korda: "He tenido mucho cuidado con los isquiotibiales. He sentido que se tensaba el músculo varias veces, pero no me afectó a mi rendimiento".

Injury scare for Novak Djokovic. Had his left knee worked on at the change of ends. Was broken immediately and isn’t moving very well pic.twitter.com/cy33nFvE0g