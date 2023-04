Djokovic vuelve a ser número uno

La derrota de Carlos Alcaraz contra el italiano Jack Sinner en las semifinales de Miami no le ha servido para seguir una semana mas como número uno. Tras no poder revalidar su titulo el murciano, será Novak Djokovic quien se coloque en lo más alto del ránking. El serbio que no jugó el torneo estadounidense al no estar vacunado por el coronavirus, afronta desde este lunes su semana 381 como líder de la lista y su octava etapa como número 1, un récord de semanas que sigue incrementando a sus 36 años.

El tenista de los Balcanes lidera la tabla con 7.160 puntos, tras no defender ningún punto ya que no jugó el anterior año en el torneo de Miami. Alcaraz que defendía su titulo, no ha podido mantener su renta y ahora se encuentra como segundo con6.780 puntos, 380 menos que el serbio, antes de su gira por la tierra batida en España para jugar el Trofeo Conde de Godó y el Mutua Madrid Open.

Además de intercambiar posiciones Djokovic y Alcaraz, lo hacen el ruso Medvedev tras ganar el Abierto de Florida que ahora escuarto, el noruego Caper Ruud, quinto, y el ruso Andrey Rublev, ahora sexto, y el canadiense Felix Auger-Aliassime, séptimo. Los que no se mueven en el ránking son el griego Stefanos Tsitsipas, tercero, el danés Holger Rune, octavo, y el estadounidense Taylor Fritz, décimo. Mientras, el italiano Jannik Sinner, finalista en Miami tras batir a Alcaraz en 'semis', se cuela en el 'top 10' siendo noveno.

Ránking ATP

1. Novak Djokovic (SRB) / 7.160

2. Carlos Alcaraz (ESP) / 6.780

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) / 5.770

4. Daniil Medvedev (RUS) / 5.150

5. Casper Ruud (NOR) / 5.005

6. Andrey Rublev (RUS) / 3.470

7. Felix Auger-Alissime (CAN) / 3.450

8. Holger Rune (DIN) / 3.370

9. Jannik Sinner (ITA) / 3.345

10. Taylor Fritz (USA) / 2.975

En lo que respecta a los españoles, Rafael Nadal, aún sin reincorporarse a los torneos tras su lesión en la cadera, baja una posición, hasta la decimocuarta. Pablo Carreño continua en el decimoséptimo escalón, Alejandro Davidovich sube un peldaño hasta el 24, Robeto Bautista sigue en el 28, Bernabé Zapata baja dos puestos hasta el 43, Albert Ramos descendió uno hasta el 52, Roberto Carballés escala dos y es 82 y Jaume Munar bajó hasta el número 83.

Circuito WTA

La polaca Iga Swiatek, mantendrá su condición como número uno en el ránking de la WTA con amplia renta de ventaja sobre la bielorrusa Aryna Sabalenka sigue segunda, a pesar de su ausencia en Miami tras la lesión en una costilla que sufrió en Indian Wells.

Kvitova escala tres puestos en el ránking y se coloca en la posición 12 tras su victoria en el torneo estadounidense ante Rybakina. En los diez primeros puestos, mantienen sus posiciones Swiatek, Sabalenka y la estadounidense Jessica Pegula, tercera. Por su parte, la francesa Caroline Garcia logra ascender un peldaño y se coloca cuarta superando así a la tunecina Ons Jabeur, ahora quinta. La kazaja Rybakina asciende tres posiciones tras la final de Miami y ya es séptima en el ránking, mientras que la griega Maria Sakkari pasa de octava a décima.

Ránking WTA

1. Iga Swiatek (POL) / 9.975

2. Aryna Sabalenka (BLR) / 6.740

3. Ons Jabeur (TUN) / 5.605

4. Jessica Pegula (USA) / 4.990

5. Caroline Garcia (FRA) / 4.976

6. Coco Gauff (USA) / 4.401

7. Maria Sakkari (GRE) / 3.720

8. Daria Kasatkina (RUS) / 3.375

9. Belinda Bencic (SUI) / 3.360

10. Elena Rybakina (KAZ) / 3.191



Entre las españolas, Paula Badosa pierde siete posiciones tras caer eliminada en dieciseisavos de final en Miami y cae al puesto 29. Mientras que Cristina Bucsa asciende al puesto 82, Nuria Parrizas se mantiene en el 88 y Rebeka Masarova se sube a la posición 90 .