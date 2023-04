Sinner deja a Alcaraz sin repetir corona en Miami y sin el número 1

El español Carlos Alcaraz cayó esta madrugada por 6-7(4), 6-4 y 6-2 en las semifinales del Masters 1.000 de Miami contra el italiano Jannik Sinner, que jugará la final contra el ruso Daniil Medvedev, y perdió el número uno del ránking mundial a favor del serbio Novak Djokovic.

Sinner peleará el domingo contra Medvedev, que se llevó el duelo ruso ante Khachanov (7-6, 3-6 y 6-3) por el primer Masters 1.000 de su carrera, después de imponerse a Alcaraz, vigente campeón, en un partido memorable, que duró tres horas y un minuto. Fue un duelo de muchísimo nivel, con ventajas para el italiano y remontadas por parte del español. Un choque entre dos amigos, con máximo respeto entre ambos y con tremenda exigencia.

