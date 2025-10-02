Nacho Peña advierte del "único error" de Fede Valverde al manifestar su preferencia sobre dónde jugar en el Real Madrid: "Además, como segundo capitán..."

El comunicado de Fede Valverde tras la última polémica no ha sorprendido a Nacho Peña. En El Partidazo de COPE, el periodista ha asegurado que era un paso "más que necesario, obligatorio" para zanjar el ruido generado. Según Peña, el jugador lo ha pasado "bastante mal" y esta aclaración le ha servido "de terapia" para calmar la situación que se había creado, especialmente en redes sociales.

La raíz del problema: verbalizarlo demasiado

Nacho Peña ha defendido la profesionalidad del futbolista, recordando que "el año pasado se casca 72 partidos" y que, aunque ha dejado claro que no le gusta jugar de lateral, "si le piden lateral, juega de lateral". El problema, para el colaborador, no es el fondo, sino la forma. "Para mí, lo que le sobra es verbalizarlo tanto, sobre todo, lo que le falla aquí es el timing", ha señalado.

Peña considera que, como segundo capitán del Real Madrid, Valverde "tiene que dar más ejemplo que el resto" y debería haberse ahorrado esas declaraciones tras una derrota abultada. Aun así, ha querido matizar su crítica pidiendo que no se magnifique la situación: "Tampoco mandemos al chaval al paredón, creo que las dos cosas caben dentro de un mismo discurso".

Un 'marrón' para Xabi Alonso

La opinión de Nacho Peña tuvo la réplica de David Sánchez, quien valoró que la insistencia del uruguayo en que no le gusta esa posición genera un problema para su entrenador. "Decir tantas veces 'no quiero jugar ahí, no me gusta jugar ahí', es enmarronar a Xabi Alonso", ha afirmado con rotundidad. Esta situación pone al técnico en una encrucijada de cara al próximo partido contra el Villarreal.

David Sánchez se pregunta qué decisión tomará el entrenador después de todo: si lo alinea en esa demarcación, "para mí será un calzonazos". El debate recuerda a otros casos similares en el fútbol, como el de Koundé, de quien se ha apuntado que "lo decía cada 10 minutos" y, sin embargo, continúa jugando en el lateral.

EL COMUNICADO DEL JUGADOR

Fede Valverde publicó este miércoles un breve comunicado sobre cómo siente la situación y la polémica generada en los últimos días con respecto a su relación con Xabi Alonso y su momento como jugador del Real Madrid.

"No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar", destacaba el centrocampista entre otros matices como su buen trato con el entrenador del equipo: "Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos".