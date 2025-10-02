La importancia de la investigación en la lucha contra el cáncer: el proyecto que financia El Corte Inglés

El próximo 19 de octubre se celebra el día mundial contra el cáncer de mama. Un año más, El Corte Inglés refuerza este compromiso con la investigación de esta enfermedad y lo hace poniendo en marcha diversas iniciativas de sensibilización y concienciación durante todo el mes de octubre en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer.

Entre ellas la financiación de un proyecto que busca un nuevo medicamento de terapia celular personalizada liderado por el Hospital Clinic de Barcelona junto al Hospital 12 de Octubre de Madrid y también la Universidad de Navarra.

Para conocer más sobre estos apasionantes proyectos que salvarán vidas, en 'La Tarde' hablamos con Ester Uriol, directora de Comunicación de El Corte Inglés, que decía que “desde El Corte Inglés hacemos muchas cosas, sobre todo en esta campaña, porque creemos que la investigación es la clave para sanar cualquier enfermedad y porque en realidad sin investigación no hay avance y sin avance en el conocimiento de la enfermedad no hay cura. Por lo tanto, para curar primero hay que investigar y por eso cada mes de octubre El Corte Inglés lanza esta campaña, una campaña que se celebra hasta todo el mes de octubre, pero muy especialmente hasta el día 19, que es el día en concreto, es el día mundial contra el cáncer de mama” especificaba.

Ester Uriol

“Entre las acciones más relevantes destaca el reparto de las rosas para clientes y también para empleados. Iluminamos también nuestras fachadas. Las fachadas de El Corte Inglés se iluminan de rosa que es el color de esta campaña. Hacemos charlas de prevención para los empleados y ponemos a la venta muchos productos solidarios que apoyan a la investigación, a financiar esos proyectos de investigación concretos que tenemos en cada momento” decía.

La importancia de la investigación

Como explicaba Ester Uriol, la investigación es la clave para avanzar en curas para las enfermedades, especialmente para la del cáncer. Por eso, desde El Corte Inglés diseñan productos específicos para esta lucha, que puedes visitar en sus plataformas.

Laura Soler es responsable de socios y desarrollo económico de la Asociación Española Contra el Cáncer y contaba en 'La Tarde' que, para ellos, es vital ganarle años a la enfermedad con el cáncer. “Estamos hablando de un proyecto que lidera el doctor Julio Delgado y que además está dirigido a las pacientes que peor pronóstico tienen, a pacientes de cáncer de mama, que es el tumor más frecuente en las mujeres, más casi 36,000 mujeres serán diagnosticadas este año de cáncer de mama”.

Ester Uriol y Laura Soler

“Y precisamente para esas que peor pronóstico tienen que donde ya no funcionan los medicamentos, se centra este proyecto de investigación que lo que intenta es replicar ese sistema inmune para contraatacar” aseguraba.