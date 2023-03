Rafa Nadal pide paciencia con su lesión: "Tuve una avería importante y lleva tiempo; volveré cuando esté bien"

El tenista español Rafael Nadal, que está en pleno proceso de recuperación de la lesión que sufrió durante el Abierto de Australia, aún no sabe cuándo podrá reaparecer y este jueves señaló que volverá cuando esté bien y que "hay que tener un poquito de paciencia".



"Recuperándome. En Australia tuve una avería bastante importante, desgraciadamente, y está llevando tiempo. Estoy haciendo cada día todo el trabajo que puedo para intentar recuperarme de la mejor manera posible. Y después ya veremos; día a día", dijo Nadal a Televisión Española ante de presenciar en el estadio Santiago Bernabéu el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona.

El mejor tenista español de la historia sueña con una gran noche para el Real Madrid



Sobre una posible fecha para su regreso a las pistas, Rafa Nadal dijo: "Si no lo sé yo... imagínate cómo puedo decirlo. No sé. Volveré cuando esté bien. Hay que tener un poquito de paciencia".



En el pasado Abierto de Australia, a mediados de enero, Nadal se lesionó el psoas ilíaco de la pierna izquierda, y tiene un periodo de recuperación de entre seis y ocho semanas. Recientemente anunció que no podrá jugar los ATP 1.000 de Indian Wells y Miami.