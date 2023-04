Kvitova conquista Miami y deja a Rybakina sin doblete

La tenista checa Petra Kvitova superó (7-6(14) y 6-2) este sábado a la kazaja Elena Rybakina en la final del torneo de Miami, cita de categoría 1.000 para la WTA que ganó por primera vez una veterana del circuito que, a sus 33 años, vuelve al 'Top 10' del mundo.

