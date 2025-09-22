El lujo del pádel con la Reserve Cup triunfa en Marbella de la mano de Joaquín y Jimmy Butler

Marbella ha vuelto a ser el epicentro del pádel después de unos años de "abandono". Durante tres días, la ciudad se ha convertido en un escaparate internacional gracias a la Reserve Cup, un torneo que ha mezclado deporte, espectáculo y mucho carisma. Con Jimmy Butler, estrella de la NBA, y Joaquín Sánchez, leyenda del fútbol, como capitanes de excepción, el evento ha reunido a algunos de los mejores jugadores del mundo en la pista de Puente Romano.

El Team Marbella arrancó la última jornada con la presión de ganar todo lo que quedaba en juego. La entrada de Franco Stupaczuk en el primer partido dio esperanza a su equipo, pero la eliminatoria se decidió en el duelo estelar: Coki Nieto y Arturo Coello frente a Agustín Tapia y Mike Yanguas. Entre amigos y rivales, se vivió un partidazo que acabó cayendo del lado del Team Reserve, certificando su victoria en la competición.

Más allá de los resultados, la Reserve Cup ha destacado por la escentricidad y el lujo. El público disfrutó de la música de Nicky Romero, del saque inicial a cargo de Carlos Moyá y de la visita de invitados como Fernando Llorente. El fundador de Reserve Padel, Wayne Boich, agradeció el apoyo de Marbella y el esfuerzo de todos los jugadores, destacando que el evento “ha salido perfecto”.

En lo deportivo, el equipo de Butler celebró su triunfo con un premio de 180.000 dólares, mientras que Coki Nieto redondeó su semana proclamándose campeón de la Race Winner, por delante de Arturo Coello y Ale Galán.

La Reserve Cup Marbella ha demostrado que el pádel puede tener un lugar privilegiado en la Costa del Sol. Marbella está preparada para acoger más citas de este nivel. Un estreno que, sin duda, pide repetirse.