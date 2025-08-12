La Reserve Cup cruza el charco y arrancará su expansión internacional en Marbella

La ciudad de Marbella ha sido elegida para escribir un nuevo capítulo en el pádel mundial. Por primera vez, la Reserve Cup saldrá de Estados Unidos y lo hará con destino a la Costa del Sol. Del 18 al 20 de septiembre, el club Puente Romano Marbella acogerá a las grandes figuras del padel profesional.

Tras su debut en Miami en 2024 y su regreso a esa ciudad a comienzos de este año, la serie de torneos impulsada por el empresario americano Wayne Boich y por la estrella de la NBA Jimmy Butler ha dado un paso clave en su expansión internacional. La elección de Marbella no ha sido casual: es una de las ciudades con mayor tradición y proyección en este deporte, acogiendo durante años una de las pruebas más importantes del circuito World Padel Tour.

Durante tres días, dos equipos competirán por 500.000 dólares en premios. El cartel incluye a algunos de los mejores jugadores del mundo, como Arturo Coello, Agustín Tapia, Ale Galán, Mike Yanguas, Coki Nieto, Pablo Cardona y Javi Garrido: “Poder disputar este torneo por primera vez en España, y hacerlo en Marbella, lo hace verdaderamente especial”, ha señalado el número uno del mundo.

“Marbella siempre ha sido una ubicación soñada para Reserve Padel. La energía de Puente Romano Marbella, combinada con la pasión por el pádel en España, la convierte en el destino perfecto para la próxima Reserve Cup,” explica Wayne Boich. “Este torneo es más que una competición de élite, se trata de crear experiencias inolvidables, dentro y fuera de la pista, y de reunir a una comunidad global que está impulsando este deporte”

El alero de los Golden State Warrriors también ha querido valorar el anuncio como uno de los propietarios de la competición: “Wayne siempre ha tenido la aspiración de hacer de Reserve y Reserve Cup algo grande, formar parte de esto desde el principio ha sido para mí algo increíble. Ahora llevamos esa misma visión a Marbella. Estoy seguro de que este será el evento más emocionante de los que hemos organizado hasta ahora.”

Reserve Cup Marbella no solo representa la llegada de un torneo internacional de primer nivel a España, sino también un homenaje al papel de la ciudad en la historia del pádel. Con un gran cartel y un enclave envidiable todo apunta a que esta primera edición en territorio español será el inicio de una relación duradera entre Marbella y la Reserve Cup.