El pádel vuelve a la Caja Mágica de la mano de la Hexagon Cup

La Hexagon Cup ha dado un paso importante en su camino de crecimiento. Después de dos ediciones en el Madrid Arena, el torneo internacional por equipos ha confirmado que su próxima parada será en la Caja Mágica. La tercera edición se celebrará del 28 de enero al 1 de febrero de 2026, manteniendo las mismas fechas que los dos últimos años.

World Padel Tour fue el único circuito que se atrevió a organizar una competición de pádel en el histórico recinto madrileño que acoge el prestigioso Mutua Madrid Open. La Caja Mágica, con más capacidad y mejores instalaciones, permitirá que la Hexagon Cup dé un salto de calidad. Allí se han vivido grandes citas del tenis mundial y, a partir de ahora, también será el escenario donde el pádel muestre todo su potencial.

La Hexagon Cup se ha ganado un hueco en el calendario gracias a su formato por equipos, con partidos masculinos, femeninos y Next Gen. Además, ha contado con la participación de grandes estrellas deportivas y propietarios de renombre que han dado al torneo un sello muy especial. En solo dos años se ha consolidado como una gran competición.

Sergio Lewin, director deportivo y de operaciones del torneo, ha explicado que dejar el Madrid Arena no ha sido fácil porque fue la casa donde todo empezó, pero que la mudanza abre un futuro lleno de posibilidades. Desde el Ayuntamiento de Madrid, Sonia Cea, concejala delegada de Deporte, ha recalcado que este evento ayuda a consolidar a la capital como “la ciudad del pádel”, un título que cada vez suena con más fuerza.

El salto a la Caja Mágica confirma que la Hexagon Cup va en serio y que quiere seguir creciendo. El pádel atraviesa uno de los momentos más dulces de su historia y Madrid se ha consolidado como su gran escaparate mundial. En 2026, los aficionados tienen una nueva cita con uno de los torneos más atractivos y diferentes del calendario.