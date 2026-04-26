Lebrón y Augsburguer inauguran sus vitrinas en el Premier Padel de Bruselas ante los números uno

El pádel ha vivido en Bruselas una final que ya ha quedado marcada en la temporada. Juan Lebrón y Leo Augsburger han conquistado el Lotto Brussels Premier Padel P2 tras una remontada de carácter ante Arturo Coello y Agustín Tapia (2-6, 6-3 y 6-3), logrando así su primer título como pareja.

No ha sido un camino cualquiera. Han llegado al trofeo superando a las dos duplas más dominantes del momento: primero a Fede Chingotto y Ale Galán en semifinales y después a los números uno del mundo en la final. Un recorrido de máxima exigencia que ha reforzado el valor de un triunfo que puede suponer un punto y aparte en el circuito.

El inicio del partido ha sido adverso. Coello y Tapia han impuesto su ritmo con autoridad y se han llevado el primer set por 2-6, mostrando esa solidez que les ha convertido en referencia. Todo apuntaba a un desenlace previsible. Pero entonces ha emergido la reacción. Lebrón y Augsburger han cambiado el pulso del partido desde la intensidad y la convicción. Han ajustado su juego, han elevado la agresividad y han encontrado soluciones para equilibrar el duelo. El 6-3 del segundo set ha sido el punto de inflexión.

En el tercer set, la final ha entrado en terreno emocional. La confianza ha empujado a la pareja comandada por Silingo, que ha sabido gestionar mejor los momentos de máxima presión. Ni siquiera un punto de partido salvado por Tapia con un passing espectacular ha frenado su impulso. El desenlace ha llegado con un remate de Coello que, tras tocar la red, se ha marchado fuera, desatando la celebración y cerrando el partido la tercera manga por 6-3.

En el cuadro femenino, Bea González y Paula Josemaría han resuelto con autoridad su final ante Gemma Triay y Delfi Brea (7-5 y 6-2), sumando su tercer título consecutivo y confirmando su excelente momento de forma.

Con cerca de 90.000 espectadores en Tour & Taxis, Bruselas ha confirmado el gran nivel de este P2 que podría aspirar por seguimiento y exito a un P1. Pero, sobre todo, ha dejado una certeza: Lebrón y Augsburger ya no son una promesa, son por primera vez como pareja, campeones de un título Premier Padel.