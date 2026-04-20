Galán y Chingotto asaltan la Race después de ganar el Premier Padel de Egipto
La pareja hispanoargentina en categoría masculina y Bea-Paula en femenina, han sido los ganadores del Premier Padel P2 de Egipto.
Madrid
El Premier Padel Newgiza P2 ha cerrado una semana intensa en Egipto coronando a campeones que ya conocen lo que es reinar en este escenario. Tres de los cuatro vencedores han repetido éxito respecto al año pasado, confirmando una tendencia clara en la élite del circuito.
En el cuadro masculino, Fede Chingotto y Ale Galán han impuesto su ley con una actuación sólida y madura. Han necesitado una hora y 31 minutos para superar por 6-4 y 6-1 a Franco Stupaczuk y Mike Yanguas, en una final que ha tenido más igualdad en su arranque que en su desenlace. Tras un primer set con alternativas, donde ambas parejas han intercambiado golpes y roturas, el momento clave ha llegado en el tramo final de la manga inicial. Ahí, la pareja número uno ha sabido gestionar mejor la presión y ha golpeado primero.
Ese impulso ha resultado definitivo. En el segundo set, Galán ha elevado el nivel físico y ofensivo, mientras Chingotto ha ordenado el juego con precisión, manejando los tiempos y las alturas con inteligencia. La diferencia se ha hecho evidente y el partido ha derivado en un monólogo que ha confirmado su superioridad. Con este triunfo, han sumado su tercer título del año y han reforzado su posición en la Race, consolidando su candidatura al número uno.
En el cuadro femenino, Paula Josemaría y Bea González han necesitado más de tres horas para imponerse a Delfi Brea y Gemma Triay en un duelo cambiante y exigente. El 6-4, 5-7 y 6-4 ha reflejado la igualdad de una final en la que los breaks han sido constantes y cada punto ha tenido un valor enorme. La capacidad ofensiva de Paula y Bea, con mayor número de golpes ganadores, ha terminado marcando la diferencia en los momentos decisivos.
Newgiza ha dejado algo más que títulos: ha confirmado dinámicas. Chingotto y Galán han reforzado su ambición y su consistencia, mientras Josemaría y González han demostrado que su sociedad ya es una realidad competitiva. El año ha seguido avanzando, pero las señales han sido claras: la lucha por el dominio del pádel mundial ha estado más viva que nunca.