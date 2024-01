Ciclismo.- El español Sebastián Mora, quinto en el scratch del Campeonato de Europa de Apeldoorn

El ciclista español Sebastián Mora quedó este viernes en la quinta posición de la prueba masculino de scratch en el Campeonato de Europa de pista, que se está disputando en Apeldoorn (Países Bajos), mientras que sus compatriotas Alejandro Martínez llegó a octavos de final en la velocidad individual y Eukene Larrarte fue decimocuarta en el omnium.

Desde los primeros compases de las 60 vueltas al velódromo, Mora se erigió en protagonista atacando y dando continuidad a las propuestas de otros rivales. A media carrera, fructificó un movimiento para coger vuelta y que contenía, además de a Mora, a otros nueve ciclistas; entre ellos, algunos de la talla del portugués Iúri Leitão, el británico Ethan Vernon, el danés Tobias Hansen y el austriaco Tim Wafler.

El ataque decisivo se produjo a ocho vueltas para la conclusión. Leitão, vigente campeón del mundo de omnium, aprovechó un ligero parón para realizar un cambio de ritmo brutal, que rápidamente le dio una distancia ya insalvable para sus rivales por el oro. Por detrás, la pelea se centró en la medalla de plata, que acabó jugándose al esprint entre Vernon, Hansen, Wafler y el propio Mora.

El español fue el primero en arrancar a cuatro vueltas del final, pero sus adversarios tomaron bien su rueda y lo rebasaron en el giro definitivo. La plata fue finalmente para Wafler, mientras que el bronce se lo adjudicó Hansen. "Me hubiera gustado estar en el podio como mínimo, aunque pueda sonar exigente", declaró Mora a la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

"Sabía que Leitão iba a hacer un cambio de ritmo grande, pero nadie ha respondido a ese ataque y ya he tenido que reaccionar a cuatro vueltas del final. Me han cogido bien la rueda, he guardado un poco para el sprint, pero por detrás venían lanzados y me he tenido que conformar con esa quinta plaza", añadió Mora tras la carrera.

LARRARTE, DE MÁS A MENOS

La otra cita de la jornada para el equipo español era el omnium femenino. Larrarte inició su participación con una undécima plaza en el scratch, seguida de un séptimo puesto en una 'tempo race' en la fue protagonista. Ahí sumó cuatro puntos y ganó vuelta junto a la checa Petra Sevcikova, pero tras asumir mayoritariamente la responsabilidad de la caza del pelotón, cedió vuelta para recuperar aliento. Esa séptima plaza la dejaba duodécima con 44 puntos en la general.

En la prueba de eliminación, tras verse encerrada en la cuerda interior, acabó decimoséptima. Luego en la puntuación partió con ganas de resarcirse y atacó de salida, junto a la alemana Lea Lin Teutenberg, para sumar cinco puntos más. Finalmente, fue decimocuarta con 57 puntos.

La sesión matinal de esta tercera jornada de Europeo había contado con gran actividad y diversidad de frentes para la selección española. Alejandro Martínez y Pepe Moreno reafirmaron su buen momento y tomaron parte en el trofeo de velocidad individual. Martínez superó el 200 m. CRI clasificatoria con el decimoquinto mejor tiempo (9"944) y Moreno quedó encuadrado en el vigésimo puesto con un registro de 10"034.