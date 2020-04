Alfonso Reyes confirma su victoria ante el coronavirus, al dar negativo: "Ha sido durísimo, pero se puede"

Después de una larguísima lucha, el ex jugador de baloncesto y actual presidente de la ABP, Alfonso Reyes, por fin ha vencido al coronavirus.

Reyes lo ha confirmado este viernes con un mensaje de fuerza y de ánimo a todos los enferemos que luchan contra el COVID-19: "Rompo puntualmente mi retiro voluntario para confirmar mi victoria sobre el hideputa y sobre todo para dar fuerza, ánimos y esperanza a los enfermos. Ha sido durísimo pero se puede ganar. No desfallezcáis, despertaréis de esta pesadilla. Recuerdo y respeto para los caídos", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Dos días antes, a Alfonso Reyes le volvían a hacer el test de detección del coronavirus. Lo anunciaba al mismo tiempo que agradecía los mensajes de apoyo recibidos durante este último mes de lucha contra la enfermedad: "Este mes me habéis dado mucha fuerza y ánimo, estaré siempre agradecido. Sé que también he ayudado a otros enfermos, me quedo con eso".

Alfonso Reyes comenzó con fiebre el 14 de marzo

Ha sido un largo mes de lucha contra el coronavirus por parte de Reyes. "Me temo que he pillado el «bicho». Ayer 39°C de fiebre, escalofríos y tos seca. Esta mañana algo mejor. Estoy aislado. Estuve en contacto con mi hermano Felipe antes de que entrara en cuarentena. Él está asintomático", escribía en un tuit el pasado 14 de marzo.

Dos días antes de confirmar su fiebre, la plantilla de baloncesto del Real Madrid quedó en cuarentena al confirmarse un positivo en el primer equipo, que correspondió con el de Trey Thompkins. El Real Madrid de baloncesto venía de jugar ante el Armani Milan en la Euroliga, a puerta cerrada, donde se cree que el ala-pívot norteamericano pudo haberse contagiado.

Al principio, no quiso hacerse la prueba por no colapsar el sistema sanitario, como explicó en Tiempo de Juego aquel primer fin de semana de lucha personal, pero la agravación de su situación, le obligó a ponerse en manos de los médicos.

Desde entonces, Reyes tuvo que atravesar un largo periplo entre el hospital y la habitación de su domicilio donde permaneció aislado del resto de su familia. Una lucha contra la fiebre y una vigilancia constante de sus niveles de oxígeno en sangre.

El pasado fin de semana, en Tiempo de Juego, Alfonso Reyes, muy crítico en redes sociales contra la gestión de la lucha contra el coronavirus y las desinformaciones, denunció que su cuenta de Twitter había sido limitada: "He expresado mi opinión, ha sido una crítica moderada y con sentido, no ha sido una obsesión ni mucho menos", le dijo a Paco González.

"Vuelvo a mis cuarteles. Mis tropas necesitan descanso, se lo merecen", finalizó Reyes este viernes el relato de su pesadilla.