Laporta estalla contra el Real Madrid y el VAR: "Por una vez que no le regalan un penalti por algún piscinazo, que no se quejen"

El candidato a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta, ha aprovechado un acto con socios para pronunciarse sobre la última polémica arbitral que ha involucrado al Real Madrid. En concreto, Laporta se ha referido a la acción del pisotón de Courtois sobre Budimir en el partido contra Osasuna, una jugada que fue revisada por el VAR y que ha generado un intenso debate en el mundo del fútbol.

Imagen del penalti de Courtois sobre Budimir en el Osasuna-Real Madrid

Duras acusaciones al club blanco

Laporta ha calificado la jugada como uno de esos “penaltis de esos de VAR” y ha asegurado que al conjunto blanco le han favorecido en multitud de ocasiones con decisiones similares. “Al Madrid le han le han pitado 1000 penaltis como estos”, ha afirmado el candidato durante su intervención, mostrando su indignación con el criterio arbitral aplicado históricamente al club madrileño.

Además, el expresidente azulgrana ha ido un paso más allá y ha deslizado que el Real Madrid se ha beneficiado habitualmente de penaltis inexistentes. "Por una vez que no le regalan un penalti por algún piscinazo, hecho algún jugador de ellos, pues, hombre, que no se quejen", ha añadido, cuestionando la deportividad de los jugadores rivales.

En su análisis del partido, Laporta también ha hecho referencia al resultado final, aunque con cierta confusión en los datos. Según él, no entiende la controversia, ya que el equipo navarro se llevó la victoria. “Y después el gol no tenía nada de fuera de juego, el segundo de Osasuna, y ganaron 2 a 1, no veo dónde está el problema”, concluyó.