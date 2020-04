Alfonso Reyes, en Tiempo de Juego: "Parece que los fallecidos no cuentan y vivimos en un mundo de color"

Alfonso Reyes ha sido noticia en las últimas semanas porque ha superado el coronavirus. Tras poder recuperarse de su enfermedad, atravesando su última etapa desde casa, contó a través de las redes sociales cómo había sido su recuperación. Una cuenta en redes sociales que, ahora, ha sido suspendida por criticar la gestión del Gobierno. “He expresado mi opinión, ha sido una crítica moderada y con sentido, no ha sido una obsesión ni mucho menos”, ha asegurado.

En Tiempo de Juego, Alfonso Reyes ha defendido la libertad de expresión y, sobre todo, la capacidad de crítica que tienen que tener los gobernantes, sobre todo cuando esta observación se hace desde el respeto. “He criticado la gestión con moderación y respeto, no he insultado a nadie”, ha añadido.

Además, el exjugador ha explicado que ha habido situaciones que no le han gustado y que solo ha querido manifestarlas. “Ojalá el Gobierno lo hubiera hecho todo bien, es una situación muy complicada pero ha habido detalles que no me han gustado. Parece que los fallecidos no cuentan y vivimos en un mundo de color”, ha concretado.