Jorge Martín logra su primera victoria al sprint

El piloto español Jorge Martín (Ducati) ha conquistado este sábado la victoria en la carrera al sprint del Gran Premio de Francia, quinta prueba del Mundial de motociclismo, comandando un podio al que también subieron el sudafricano Brad Binder (KTM) y el italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

Con su tercer podio en cinco carreras al sprint, el madrileño asciende al cuarto puesto de la general (60), que continúa dominando 'Pecco' (94) con 23 puntos de renta sobre Binder, que sube al segundo puesto en detrimento del italiano Marco Bezzecchi (68).

Lots of change in the top 9 of the standings after that one! ??



But @PeccoBagnaia is still the target to aim for! ??#FrenchGP ???? | #TissotSprintpic.twitter.com/EtKJh22dOY