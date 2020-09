Arbolino bate el récord de Montmeló y se lleva la pole

El italiano Tony Arbolino (Honda) consiguió un nuevo récord absoluto de la categoría y la primera "pole position" de la temporada 2020 al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Cataluña de Moto3 en el circuito de Barcelona. Arbolino marcó un 1:47.762, consiguiendo ser el único piloto que rodó en ese segundo ya que la segunda plaza fue para Raúl Fernández (KTM), con un tiempo de 1:48.380 a más de seis décimas de segundo del transalpino.

The all-time lap record is shattered by @TonyArbolino! ��



Pole position for the @SnipersRacing rider in a dramatic end to Q2! ⏱️#CatalanGP �� pic.twitter.com/4hnpWFrhrx